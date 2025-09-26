Bíróság előtt felelhet a finn házaspár, akik mostohagyermeküket sanyargatták

vádemelés;kiskorú veszélyeztetése;személyi szabadság megsértése;Geresdlak;

2025-09-26 11:11:00 CEST

A kisfiú többször próbált megszökni a házból.

A Komlói Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be egy finn házaspár ellen, akik örökbefogadott gyermeküket bezárták, ellátásáról nem megfelelően gondoskodtak – közölte pénteken a Baranya Vármegyei Főügyészség.

Bár a vádhatóság közleményében nem írja, lapunk korábbi cikkéből kiderült, hogy a bűncselekmény Geresdlak településen történt.

A vádirat szerint a házaspár 2022-ben költözött egy Baranya vármegyei faluba 12 éves örökbefogadott és 14 éves vér szerinti fiú gyermekükkel. Utóbbit bejelentették lakóhelyükre, iskolába járatták, szükség esetén orvoshoz vitték. A kisfiút ezzel szemben nem iratták be iskolába, nem jelentették be az új lakcímre, orvosi ellátásáról nem gondoskodtak, nem engedték meg, hogy elhagyja a házat, időnként az udvarra mehetett ki, illetve a pincébe mehetett le, ha segítenie kellett. A kisfiú többször próbált megszökni a házból, a tiltás ellenére kiment a kertbe, ott elrejtőzött.

Ezt követően tovább fokozódott a sanyargatás: a házban a közlekedőből egy deszkaajtóval leválasztott helyiséget alakítottak ki a gyermek számára, amit kívülről egy nehéz futópaddal zártak le. A kisfiút rendszeresen ebbe a berendezés és világítás nélküli helyiségbe zárták be, ott egy földre terített lepedőn kellett aludnia, amihez párnát és takarót kapott. Nem étkezhetett együtt a családdal, egyoldalúan táplálták, általában zabpelyhet, időnként melegszendvicset kapott enni. Hetente öltözhetett át, a fürdőszobát, mellékhelyiséget nem használhatta, hetente egyszer az udvaron slaggal mosdatták meg.

A kisfiú 2024. július 7-én éjszaka kiszökött a házból, és egy közeli, lakatlan házban bújt el. Többen keresték, és másnap este megtalálták, majd kórházba szállították. A gyermek ápolatlan, koszos volt, hajában élősködők voltak. Az elégtelen, egyoldalú táplálkozás miatt vérszegénység alakult ki nála. Fejlődése korához képest elmaradott volt, súlyosan veszélyeztetett állapotba került.

Amennyiben bűnösnek találják a házaspárt, cselekményük a személyi szabadság megsértése bűntettének súlyosabban minősülő esete és a kiskorú veszélyeztetése bűntettének megállapítására alkalmas.

A vádlottak letartóztatásban vannak, büntetőjogi felelősségükről a Komlói Járásbíróság fog dönteni.