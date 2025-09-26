Hunyadi János felpofozta Hadházy Ákost, a parlamenti képviselő feljelentést tesz az AI-videó miatt

feljelentés;Hadházy Ákos;internetes agresszió;

2025-09-26 14:28:00 CEST

Bár tudja, hogy úgysem fognak nyomozni az ügyben.

Feljelentést tesz Hadházy Ákos, egy kampányvideó miatt, amelyben azt látni, hogy mesterséges intelligenciával generált Hunyadi-alak pofozza fel őt .

Az ellenzéki politikus péntek délutáni bejegyzésében azt írta, végtelenül nevetségesnek érezné, amennyiben csak és kizárólag a megvalósítást nézné. Azonban a közösségi médiában fideszes propagandistaként ismert Szakács István által közzétett alkotás tragikus: ugyanis szerinte „az a megoldás a vélt sérelemre (ami egyébként nem igaz, senkinek semmi baja a harangszóval), hogy ezt a Hadházy Ákost jól pofán kell verni. „Így megyünk bele lassan az őrületbe, amiből hamarosan fizikai erőszak lesz: megengedhetőnek mutatjuk be, sőt, valójában kívánjuk a politikai ellenfelek bántalmazását” – írta.

Hadházy Ákos jelezte, annak ellenére fogja megtenni a feljelentést, hogy tudja: sem a rendőrség, sem az ügyészség a füle botját sem fogja mozgatni. Legalább írnak egy indoklást, amit el lehet tenni szebb időkre, a jogi oktatás számára: ilyen az, amikor a nyomozó hatóságok hülyének tettetik magukat – zárta sorait.

A Megafon képzését is elvégző Szakács István korábban azzal vált hírhedtté, hogy tavaly nyáron egy TikTok-videóban azt mondta az azóta elhunyt Karsai Dániel alkotmányjogászról (amikor az életvégi döntések szabadságáról kezdeményezett társadalmi párbeszédet), hogy „kapja be… Azért, mert az életről egyedül a Jóistennek van joga rendelkezni. A Karsai Dániel annyira, annyira izél, tehát hogyha olyan állapotban érzi magát, vegyen be két doboz Xanaxot, azt viszontlátásra”.

Szakács István a későbbiekben bocsánatot kért, és értetlenségét fejezte ki, amiért ilyen kijelentéseket tett. Ezt követően úgy fogalmazott: „Ezért most egy jó darabig (talán örökre) visszavonulok a közéleti kommentártól!”