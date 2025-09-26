Hidvéghi Balázs szerint az adófizetőknek nem került pénzbe Orbán Viktor meccsnézős repülőútja, amit a korábbi közlések alapján az állam fizetett

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint egyetlen forintjába sem került a magyar adófizetőknek az, hogy Orbán Viktor magángéppel repült Dublinba – vette észre a Telex. Minden azért érdekes, mert a Kormányzati Tájékoztatási Központ korábban azt írta, az utat a magyar állam szervezte és fizette.
Orbán Viktor dublini utazásáról Jakab Péter nyújtott be írásbeli kérdést a parlament honlapján. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára pedig válaszában azt írta:
„Tájékoztatom, hogy Miniszterelnök Úr utazásaira minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül sor. Miniszterelnök Úr kiutazása az Írország-Magyarország mérkőzésre egyetlen forintjába sem került a magyar adófizetőknek.”
A Jobbik volt elnöke, a Nép Pártján vezetője szeptember 10-én Mennyibe kerül az ön magánrepülőzése az adófizetőknek? címmel nyújtotta be a kérdést, Orbán Viktornak címezve.
Az államtitkár válasza ellentmond annak, amit a Kormányzati Tájékoztatási Központ közölt a témában, amikor azt írta:
„Van ennek egy rendje. Amennyiben a miniszterelnököt nemzeti vagy nemzetközi sportszervezet vagy sportszövetség hívja meg egy eseményre, az hivatalos útnak minősül. Ilyenkor az utat az állam szervezi és fizeti”.
Orbán Viktor pedig az Öt YouTube-csatornának adott interjújában azt mondta, hogy dublini útját a magyar állam, vagyis az adófizetők állták.
– Az én utamat ilyenkor a magyar állam fizeti, mert az MLSZ meghívására megyek, és akkor a magyar kormány kifizeti ezt, azt hiszem, az MLSZ-nek
– jelentette ki.
A kormányfő szerint tehát az állam fizeti a magángépes utazásait, amikor focimeccsre megy, de Hidvéghi válasza alapján úgy, hogy az nem kerül az adófizetőknek egy forintba sem.A Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte, hivatalos útnak minősül Orbán Viktor focimeccses repülőútjaOrbán Viktor elismerte, hogy közpénzből utazott magánrepülőgépen a dublini meccsre, a Fideszben pedig vannak, akik nem akarnak győzniOrbán Viktor állításával szemben nem az MLSZ szokta intézni a miniszterelnöki magánrepülőgépes útjait a külföldi futballmeccsekre