Hidvéghi Balázs szerint az adófizetőknek nem került pénzbe Orbán Viktor meccsnézős repülőútja, amit a korábbi közlések alapján az állam fizetett

Orbán Viktor;Írország;Dublin;magánrepülő;Hidvéghi Balázs;Jakab Péter;

2025-09-26 14:14:00 CEST

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára Jakab Péter kérdésére reagálva közölte ezt.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint egyetlen forintjába sem került a magyar adófizetőknek az, hogy Orbán Viktor magángéppel repült Dublinba – vette észre a Telex. Minden azért érdekes, mert a Kormányzati Tájékoztatási Központ korábban azt írta, az utat a magyar állam szervezte és fizette.

Orbán Viktor dublini utazásáról Jakab Péter nyújtott be írásbeli kérdést a parlament honlapján. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára pedig válaszában azt írta:

„Tájékoztatom, hogy Miniszterelnök Úr utazásaira minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül sor. Miniszterelnök Úr kiutazása az Írország-Magyarország mérkőzésre egyetlen forintjába sem került a magyar adófizetőknek.”

A Jobbik volt elnöke, a Nép Pártján vezetője szeptember 10-én Mennyibe kerül az ön magánrepülőzése az adófizetőknek? címmel nyújtotta be a kérdést, Orbán Viktornak címezve.

Az államtitkár válasza ellentmond annak, amit a Kormányzati Tájékoztatási Központ közölt a témában, amikor azt írta:

„Van ennek egy rendje. Amennyiben a miniszterelnököt nemzeti vagy nemzetközi sportszervezet vagy sportszövetség hívja meg egy eseményre, az hivatalos útnak minősül. Ilyenkor az utat az állam szervezi és fizeti”.

Orbán Viktor pedig az Öt YouTube-csatornának adott interjújában azt mondta, hogy dublini útját a magyar állam, vagyis az adófizetők állták.

– Az én utamat ilyenkor a magyar állam fizeti, mert az MLSZ meghívására megyek, és akkor a magyar kormány kifizeti ezt, azt hiszem, az MLSZ-nek

– jelentette ki.

A kormányfő szerint tehát az állam fizeti a magángépes utazásait, amikor focimeccsre megy, de Hidvéghi válasza alapján úgy, hogy az nem kerül az adófizetőknek egy forintba sem.