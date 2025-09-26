A Medián felmérése szerint Zuglóban Hadházy Ákos a legnépszerűbb jelölt

Zugló;Hadházy Ákos;Tisza Párt;

2025-09-26 16:34:00 CEST

Listán a Tisza Pártnak van a legnagyobb támogatottsága.

Hadházy Ákosra voksolna a legtöbb zuglói szavazó egy közeljövőben tartott választáson – derül ki a Medián kutatásából, amelyet a független országgyűlési képviselő megbízásából készítettek.

Az eredményeit a hvg.hu ismertette. A 6. számú egyéni választókerület választásra jogosult lakóinak 32 százaléka Hadházy Ákost, 24 százaléka a fideszes Borbély Ádámot, 23 százaléka pedig a tiszás Dananaj Tamást támogatná, akit Hadházy Ákos nevezett meg lehetséges indulóként, de a Tisza még nem közölte, kit indít, a párt saját előválasztáson választja ki képviselőjelöltjeit. A három esélyes mellett 4 százalék szavazna a Demokratikus Koalíció (DK) politikusára, Komáromi Zoltánra, 5 százalék valaki másra, 12 százalék pedig bizonytalan vagy nem árulta el választási szándékát. Míg a listás voksoláson a kerületiek 51 százaléka, a biztos szavazóknak pedig 61 százaléka támogatná a Tiszát, addig egyéniben a párt sokkal gyengébben szerepelne, mint listán. A Tisza híveinek nagyobb része, 46 százalék, egyéniben inkább Hadházy Ákosra adná le voksát, és csak 43 százalék választaná Dananaj Tamást.

Ezzel szemben a Fidesz jelöltje nagyjából ugyanolyan eredményt érne el, mint pártja: a kormánypárti lista a teljes lakosság körében 24, a biztos szavazók körében 26 százalékot kapna. Ha a Fidesz ellenében csak egy ellenzéki indulna, akkor az ellenzéki szavazók döntő többsége Hadházy Ákosra vagy a Tisza jelöltjére voksolna. Ezeknél a kérdéseknél már nem szerepeltek név szerint a jelöltek, csak általánosan a Fidesz és a Tisza indulói.

Ebben az esetben Hadházy Ákos 65–29 arányban győzné le a fideszes jelöltet, míg a tiszás jelölt 64–28-ra nyerne. Nem mutatkozik tehát érdemi különbség abban, hogy a Fidesz ellen egy az egy elleni versenyben melyik ellenzéki jelölt állna jobban. A Tisza szavazói közül 91 százalék átszavazna Hadházy Ákosra, és a bizonytalanok 48 százaléka is őt választaná, míg Hadházy Ákos támogatói közül 92 százalék átszavazna a Tisza jelöltjére, és a bizonytalanok 45 százaléka is rá voksolna. Az átszavazási hajlandóság mellett figyelemre méltó, hogy a teljes mezőny esetén fennálló 12 százalékos bizonytalan tábor 3–4 százalékra csökken abban az esetben, ha a Fidesznek csak egyetlen kihívója van.

A Tisza felmérése némiképp más helyzetet mutat Zuglóban. A legnagyobb ellenzéki párt alelnöke, Radnai Márk lapunknak adott interjújában arról beszélt, hogy közösségük azt szeretné, hogy induljanak tiszta lappal. – Nem végezném ilyen elánnal ezt a munkát, ha nem hinnék abban, hogy van az országban 106 olyan tisztességes és alkalmas jelölt, akik mentesek az elmúlt 20 év politikai játszmáitól – fogalmazott Radnai Márk, aki értetlenségét fejezte ki, hogy Hadházy Ákossal esetében miféle alkalmasságról lehet beszélni.