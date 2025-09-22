Radnai Márk: Semmilyen körülmények között nem szeretnék Rogán Antal lenni

politika;Magyarország;interjú;Orbán Viktor;Rogán Antal;kormányváltás;Hadházy Ákos;Radnai Márk;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-22 05:55:00 CEST

A Tisza Párt alelnöke szerint igenis szükségük van kétharmadra a gyors változások eléréséhez, de azt nem gondolja, hogy kormányváltás esetén jó ötlet elküldeni az államigazgatásból azokat az embereket, akik most tisztességesen és becsületesen dolgoznak. Az fel sem merült, hogy elbúcsúzzanak Tarr Zoltántól, azt viszont nem érti, Hadházy Ákos miért alkalmas arra, hogy megállapodjanak vele. Ő maga nem akarna kormánytag lenni. Interjú.

Kívülről keveset tudni a 2200 Tisza Szigetről, amelynek 50 ezer tagja van. Mivel foglalkoznak pontosan?

A kampányban pultoznak, szórólapoznak, kopogtatnak, aláírást gyűjtenek, beszélgetnek az emberekkel, akár a helyi polgármesterekkel. Elmennek olyan falvakba is, ahol politikus 20 éve nem járt, megkérdezik a problémákról a kocsmárost, a plébánost, megpróbálnak kapcsolatot teremteni az emberekkel. Miután létrejöttek a szigetek, kezdetben annyit mondtunk nekik, hogy kezdjenek el dolgozni, térképezzék fel a terepet, de egy idő után felmerült a kérdés, ezt a tudást hogyan csatornázzuk be a mozgalomba is. Próbáltunk hozzájuk mindenféle segítséget eljuttatni, viszont látszott, hogy az a felhajtó erő, ami a közösségben megvan, kontrollálhatatlan. Ha egy 50 ezres szervezetből 1000 emberenként van 2 ember, aki renitens, az 50-el felszorozva 100-120 embert jelent, aki problémázik. Mégis, amikor ez visszajut a pártközpontba, úgy tűnhet, hogy úristen, nagy a baj a végeken, lázadnak a szigetek. Pedig teljesen normális, hogy ezer emberenként akad 1-2 ilyen.

Mi a lázadás tárgyai?

Nyilván mindenhol vannak önjelöltek, vagy akik magukat kinevezik az ottani közösségek vezetőinek. Vagy jó, vagy rossz szándékból, esetleg küldték őket. Az elmúlt 30 évben apáról fiúra száll a rossz szokás, hogy kiskirályi rendszerekben működünk, de ez totálisan ellene megy annak, amit mi építeni szeretnénk. Erre kellett kitalálnunk egy eszközt, vagy segítséget – ez lett a Tisza Világ applikáció - ahol számunkra is láthatóvá válik a munkájuk, direkt kapcsolatunk van az emberekkel, és úgy is lehet csatlakozni a mozgalomhoz és a szigetekhez, ha valaki nem ismeri személyesen a helyi vezetőket, csak egyszerűen szeretne elkezdeni dolgozni és tenni a saját hazájáért.

Miért nem léphetnek be a Tiszába? A Tisza Világban nincs olyan fül, hogy a párthoz lehetne csatlakozni.

Nincs, mert jelenleg ennél sokkal fontosabb feladataink vannak.

Hány tagja van jelenleg a pártnak?

29.

Itt merül fel mindig a kérdés, hogy valódi párt a Tisza vagy protestmozgalom?

Mi a különbség?

A szorosabb elköteleződés nem tesz rosszat egy pártnak.

A szigetek ilyen értelemben nem párttagok, azonban a rendszerváltáshoz vezető út alapkövei. És azt gondolom, hogy ha az ország építésében 50 ezer ember aktívan részt vesz - pontosan tudja, hogy melyik hónapban mi a feladat, milyen víziónk van és mit szeretnénk végigcsinálni - akkor elképzelhető, hogy ez nem 15 év lesz, hanem csak 6. Ezzel tulajdonképpen az elszeparált civil szférának adunk hangot. Én titkon abban bízom, hogy hosszútávon a szigetek nem is feltétlenül a Tisza névhez fognak kapcsolódni, hanem a mindenkori Magyarországért dolgozó magyar emberek gyűjtőhelye, szellemi műhelyei lesznek. Akik később önkormányzati, vagy a közigazgatásban dolgozó képviselőket adnak. Hatalmat így biztosan nem lehet megtartani, ha nem dolgozol tisztességesen. Hatalmat megtartani úgy lehet, ha mindenkit a pártközpontból irányított fegyelmi rendszerbe teszünk, és mindenkit szabályozunk. Így viszont meghagyjuk az emberek szabadságát, ami egy új kormánynak is a legjobb kontroll, hiszen ha nem abba az irányba haladnak a dolgok, ahogy az állampolgárok szeretnék, akkor annak hangot adnak és kihátrálnak.

Mi az ön szerepe most a Tiszában?

Hozzám tartozik az önkéntes szervezet, a kommunikáció, a film- és médiagyártás, a marketingkommunikáció, a fundraising, illetve, a TISZA Világ. Az applikáció még nincs kész, heti 100 órát dolgozunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt adjunk az embereknek.

Tehát ön lenne mondjuk egy Tisza-kormány Rogán Antala?

Semmilyen körülmények között nem szeretnék Rogán Antal lenni. Több szempontból sem. Továbbra is annyit tudok mondani, hogy nekem nincs politikai ambícióm. Sokat gondolkodtam ezen, de azt gondolom, hogy nem fogok belépni a kormányba. Már csak azért sem, mert azon szeretnék dolgozni, hogy nálamnál tehetségesebb embereket segítsek oda. A mozgalmat abban tudom most segíteni, hogy ezt a folyamatot becsülettel végigcsináljuk. Nem látok politikai karriert magam előtt.

A választáson sem indul képviselő-jelöltként?

Erről később születik döntés.

Számítanak 26-os jelöltként a mostani EP- és fővárosi képviselőikre?

Még nem döntöttünk róla.

A párt többi arca? Nagy Ervin, és Rost Andrea indul a választáson?

Helyettük semmiképpen sem szeretnék beszélni, de a magam nevében azt tudom mondani, hogy nagyon támogatnám őket ebben.

Mi alapján bírálták el a képviselő-jelölti pályázatokat?

Több, mint 10 ezer pályázat érkezett be. Volt egy előválogatás, több mint 15 profi ember válogatta ki azokat az anyagokat és önéletrajzokat, melyeket továbbjuttattunk a második körbe. Itt az elnökség egyesével nézte végig az összes pályázati anyagot, majd 6-700 ember került a harmadik fordulóba. Az ő meghallgatásuk zajlik jelenleg is.

Szeptember 30-ra ígérték a 318 jelölt-jelöltet. Akkor ők nagyjából már megvannak?

Igen, de jelenleg is zajlanak a meghallgatások. Hogy pontosan mikor jelentjük be őket, arról a közelmúltbeli aljas propaganda támadásokat is értékelve, később döntünk.

Mit érzett, amikor először látta a Tarr Zoltánról összevágott etyeki videót és elindult a „Tisza-adó kalkulátor"?

Semmin nem lepődök már meg. Azt tudom, hogy a kormányprogramról szóló munkacsoportokban nagyon komoly előkészületek zajlanak rengeteg szakember bevonásával. Itt nem is Magyar Péter, vagy Tarr Zoltán dönt egy személyben. De az biztos, hogy adóemelésről soha egyetlen fórumon nem esett szó.

A korrektség kedvéért tegyük hozzá: A Nemzet Hangjában valóban egykulcsos 9 százalékos szja-t ígértek, de most már önök sem erről beszélnek.

Az fontos szavazás volt arról, hogy az emberek mit szeretnének. Amikor programot hirdetünk abban nyilvánvalóan egyértelmű információk lesznek arról, hogy mit tervezünk. Én ebben a munkában nem veszek részt, de látom, hogy hány lelkes szakpolitikus dolgozik azon, hogy az ország állapotához és gazdasági helyzetéhez képest, hogyan lehet az embereknek segíteni. Soha nem hallottam olyan tervet, hogy a gazdagokon kívül – 5 milliárd felett – adókat vetne ki a Tisza. Ezért nem ijedtem meg, amikor megláttam a Fidesz lejárató kampány videóját, mert nekünk tiszta a lelkiismeretünk. Azt gondolom, hogy az emberek átlátnak ezen.

Az felmerült, hogy elköszönjenek Tarr Zoltántól?

Egy pillanatig sem. Egy olyan országban, ahol a gazdaságban, az egészségügyben, a közlekedésben, sorolhatnám tovább, ilyen mértékű problémák vannak - még egy minisztert sem láttunk vállalni a felelősséget. Azt gondolom, ha valaki, aki szívvel-lélekkel dolgozik a közösségünkért, mint Tarr Zoltán, pusztán a propaganda által szándékosan félreértelmezett mondat miatt elvesztené a bizalmunkat, az inkább felelőtlenség lenne.

Most érkezik 106 teljesen új jelölt novemberben. Számít még hasonló esetekre a kampányban?

Ez a kampány nem elsősorban csak a Fidesz lejárató anyagai miatt lesz nehéz, hanem mert először fog szemben állni a virtuális világ által kreált hazugsággyár és a hús-vér valóság. Ez a választás a gépek és az emberek harca lesz. Az egyik oldalon digitális avatarok és a mesterséges intelligencia által generált videók és képek fogják elárasztani a közösségi médiát, a másik oldalon valódi családok, fiatalok, nagyszülők, tisztességes emberek fognak esőben, fagyban, hóban szórólapozni, tűzifát hordani, ételt osztani. Ennek a kampánynak a végén rengeteg ember elveszti a képességét annak, hogy eldöntse, mi a valóság és mi nem az. Ez lesz az első olyan választás, ahol mindenkinek el kell majd gondolkodni azon, hogy a hír, vagy videó amit lát az valódi-e. Ha valaki azt hiszi, hogy túlzok, emlékezzen vissza ezekre a sorokra és nézze meg mi fog történni két hónap múlva. Ennek az ipari méretű hazugságméregnek az ellenszere a Tisza Világ. Itt valódi cselekvés, valódi közösség, hús vér emberek dolgoznak a változásért.

Hogyan készülnek erre? Elég pusztán a Magyar Péter által emlegetett „kommunikációs tréning"?

Amikor a jelenlegi miniszterelnök azt mondja, hogy a Tisza csak egy digitális blöff, annak pont az ellenkezője igaz. A mi szimpatizánsaink kint vannak terepen, dolgoznak, beszélnek egymással, és helyi közösségek épülnek belőlük. A 106 jelöltnek olyanok embereket kell találni, akik megbízhatóak, hitelesek. Nem politikust kell játszani. Tisztességesnek kell lenni, olyasvalakinek, akit a helyi emberek megbecsülnek.

A strapabíró képességüket mérik valahogy a kiválasztásnál?

Ezt nem lehet mérni és elmesélni sem. Én magam sem tudtam elképzelni másfél évvel ezelőtt, hogy mi vár ránk. De nem kell félni. Azt tudom mondani, hogy ha erős a vízió, ha tudjuk mit miért csinálunk, ha tiszták a szándékaink, akkor a támadások lepattannak az emberről.

A Tisza eddigi arcait ért támadások után ők általában eltűnnek, Magyar Péter kommunikál tovább helyettük, ő védi őket. 106 jelölttel azért ez nehezebb lesz.

Nyilván.

Magyar Péter egy személyben dönt a lépéseikről? Ő talál ki mindent?

Stratégiai találkozókon alakítjuk ki közösen az álláspontunkat, hogy mi az, amit megcsinálunk, vagy esetleg mi az, amit nem. Például a hétvégi kórházas akciónk is közös döntés volt, belső szavazást tartottunk róla.

Előfordul, hogy ön nem ért egyet Magyar Péterrel?

Talán a mi esetünkben fordul elő ez a legtöbbször.

Meg szokta fogadni a tanácsokat?

Ha valamiben nem ért velem egyet, azt nem biztos, hogy elfogadja. De mindig onnan tudom, hogy volt foganatja, amikor látom a beszédeiben, vagy a tévében: mégis változtat az álláspontján. Van olyan is, hogy egy óra múlva felhív, hogy mégis csináljuk így. Azért szeretek vele dolgozni, mert kevés olyan ember van, aki a cél érdekében hajlamos bármilyen álláspontját feladni, és tanulni abból, ha hibázik. Sok embert elvisznek az érzelmei, és harmadszorra is nekiütközik ugyanannak a falnak. Ő nem ilyen. Elmegy a falig kétszer, de harmadszorra már másik lehetőséget keres. Először lehet, hogy nem ért veled egyet, de biztos lehetsz benne, hogy azt az utat fogja választani, ami a közösségnek és a cél érdekében a legjobb.

Tényleg nem dőlt el, hogy ő lesz a miniszterelnök-jelöltjük?

Amikor ő azt mondja, hogy ez korántsem biztos és majd meglátjuk, akkor azt nem szerénykedésből és marketingfogásból mondja.

Elképzelhető, hogy nem ő indul Orbán Viktor ellen?

Szerintem ő lesz, de ez nem népszerűségi kérdés. Olyan vezető kell, aki a legjobban tudja egységesíteni és összetartani az országot, hogy minél gyorsabban kirántsuk magunkat abból a fekete lyukból, ahová tartunk. Azt gondolom, hogy ő erre alkalmas, de ha lesz egy másik, alkalmasabb miniszterelnök-jelölt – aki esetleg még nincs is a térképen –, akkor Magyar Péter őt fogja támogatni.

Nagyon sokan reménykednek a Tiszában, de mi a garancia arra, hogy ezt a rengeteg ígéretet be is tartják?

Ha ez egy olyan választás lesz, amelyben ígérgetések mennek, majd kiderül, hogy ebből semmi nem valósul meg és minden ugyanúgy történik ahogy eddig, azt az ország egy hónapig sem viseli el. Nemcsak a közösség vagy a pártvezetés esne szét, de magam és mindannyiunk nevében mondhatom: nem azért dolgozunk, hogy ez a történelmi esély el legyen rontva. Fejlődő pályára kell állítani az országot.

Sokan éppen az újabb egypárti kétharmadtól félnek. Azelőtt is mondott sok mindent a Fidesz.

De meg kell érteni, hogy kétharmad nélkül nem lehet annyira gyorsan változtatni a folyamatokon. Anélkül is sok mindent meg lehet csinálni, de olyan jogszabályi összefonódások vannak, amit nem lehet másképpen visszabontani. Szerintem tisztán kell kommunikálni. A Tisza Világ applikáció nagyon jó platform arra, hogy eddig nem ismert formában gyakoroljuk a demokráciát, és minden döntésünkről visszacsatolást kapjunk. Akár hetente.

Mennyire biztos a kormányváltásban?

Teljesen. Ugyanazt érzem, mint az emberek többsége.

Azzal egyetért, hogy most egy háromlábú juhászkutya vagy palack víz is nyer Tisza színekben?

Nem.

Például Hadházy Ákossal felmerülhet még Zuglóban kiegyezés?

Volt egy felmérésünk, ami azt mutatta, hogy a Tisza közössége az ő esetében is azt szeretné, hogy induljunk tiszta lappal. Hol húzzuk meg a határt? Nem végezném ilyen elánnal ezt a munkát, ha nem hinnék abban, hogy van az országban 106 olyan tisztességes és alkalmas jelölt, akik mentesek az elmúlt 20 év politikai játszmáitól.

A zuglói mérés ismert, de az előbb mondta, hogy nem a népszerűség, hanem az alkalmasság dönt.

Bocsánat, de milyen alkalmasságról beszélünk Hadházy Ákos esetében? Az emberek azért támogatnak minket, mert szeretnék, hogy végre tiszta lappal induljunk, végre egy új fejlődő, élhető, gazdaságilag sikeres, innovatív országot lehessen építeni, ahol az állam, ami az emberekért dolgozik, nem pedig kihasznál és szolgasorba taszít.

Honnan lesz a Tiszának alsó hangon 800-1000 embere egy új államapparátus működtetéséhez? Csak az állami vállalatok felső- és középvezetése 200 ember.

Nem gondolom, hogy az lenne a jó gondolkodás, azt, aki most tisztességesen és becsületesen dolgozik az államigazgatásban, azonnal el kellene küldeni egy kormányváltás esetén. Ha lesznek miniszterek megfelelő területekre – márpedig lesznek – akkor ők pontosan ki fogják tudni jelölni azokat az embereket, akiket egy megadott program és helyreállítási stratégia szerint a legmegfelelőbbek lesznek. Először van a program, utána a megvalósítási terv és ahhoz építünk csapatot. Nincs fordítva. Ahogy szoktam mondani: nem pozíciók vannak, hanem feladatok. Tudom hogy szokatlan, de nálunk ez így történik.