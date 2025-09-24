Hadházy Ákos visszavonul a politikától, ha nem nyer Zuglóban

Mindenképpen megméreti magát Zuglóban a jövő évi országgyűlési választáson, és ha veszít, kiszáll a politikából – többek közt erről is beszélt Hadházy Ákos a 24.hu-nak adott, szerdán megjelent interjújában.
A független országgyűlési képviselő a ciklus elején, 2022-ben azzal tűnt ki a parlamentbe bejutott ellenzéki politikusok közül, hogy bejelentette, nem jár be az ülésekre, hanem az Országgyűlésen kívül politizál. Hadházy szerint nem jött be ez a stratégia, mert másokat nem tudott meggyőzni arról, hogy ez a helyes döntés.
„A választás előtt abban bíztam, hogy legalább a Momentumot rá tudom bírni erre. Meg is egyeztünk az együttműködésről” – mondta Hadházy. Mint kifejtette, volt egy megegyezés, ami az új parlament megalakulását megelőző napig érvényben volt, „csakhogy az utolsó pillanatban szavazást tartottak róla, és akkor kiderült, hogy a többség mégsem akarja”.
Abból a szempontból is kudarcnak éli meg, hogy az „új pártot” sem sikerült meggyőznie arról, hogy a választási győzelem legfontosabb feltétele, hogy legyen tiszta a választás, tisztességes feltételekkel. „A Tisza Párt azt mondja, hogy elfogadja a játékszabályokat, csak ők jobbak lesznek, mint a Fidesz” – mondta Hadházy, majd hozzátette:
„Az új párt többször kifejezte, hogy engem el akar takarítani.”
Hadházy közölte, mindenképpen elindul Zuglóban a jövő évi választáson, és ha helyben nem szavaznak neki bizalmat, visszavonul a politikától. „Én elindulok újra, aztán majd a helyi választók eldöntik, hogy szükségük van-e a munkámra, vagy sem. Ha megadják a felhatalmazást, akkor dolgozom tovább, ha nem, akkor hazamegyek” – fogalmazott. Megjegyezte, a következő hatvanpusztai bejárására Magyar Pétert is várja, de a Tisza Párt elnöke még nem jelzett vissza.Hadházy Ákos újabb tüntetést hirdetett Hatvanpusztára
A politikus kifejtette, hogy antikorrupciós tevékenységét egy új kormány hivatalba lépése után is folytatná képviselőként. Szerinte mára tarthatatlanná lett Orbán Viktor érvelése a hatvanpusztai birtokkal kapcsolatban, miszerint az csupán az édesapja félkész mezőgazdasági üzeme, az ingatlanfejlesztés költségeit pedig 20 milliárd forint körülire becsülte.