Kiszolgált Airbnb-garzonokkal bővülhet az Otthon Start-kínálat

turizmus;Airbnb;magyarországi vendégforgalom;

2025-09-27 15:21:00 CEST

Még nem jött el az igazság pillanata a budapesti Airbnb-piacon, a gyenge július után az augusztusi vendégjárás jobb lett, de a jövő elég képlékeny.

Az érthetetlenül gyengére sikerült július után az augusztus csaknem teltházat jelentő vendégforgalmat hozott a budapesti Airbnb-piac szereplőinek, akik számára a nyár összességében azonban kevésbé volt eredményes, mint az előző években - mondta a Népszava érdeklődésére Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke. Idén a Forma-1 Magyar Nagydíj nem júliusban, hanem augusztus első napjaiban volt, ami csak részben magyarázat a nyár közepi mérsékelt foglaltságra, aminek okát mai napig nem tudni.

A magyar fővárosban a szállásdíjak stagnálnak mindkét szegmensben, ami a megemelkedett adók miatt az Airbnb-kapacitás szűkülését okozhatja, ha több házigazda is úgy dönt, hogy esetleg kiszáll a piacról.

A speciális helyzetben lévő, engedélyezési moratóriummal fékezett budapesti lakáskínálat az utolsó pillanatban becsekkolók révén egyelőre több mint 3 ezer új szereplővel bővült, jócskán megtoldva a tavalyig 16 ezer egységből álló kínálatot. Hogy mennyien maradnak meg a rövid távú lakáskiadásnál, és esetleg mennyien váltanak hosszú távúra majd, azt számos - részben új - tényező befolyásolja.

Egyrészt még mindig bizonytalan a VI. kerületi airbnb-zés jövője, hiszen a helyi önkormányzat nem vonta vissza rendeletét, amiben 2026 január elsejétől nulla napban határozta meg a rövid távú lakáskiadás éves időtartamát. Noha a Fővárosi Kormányhivatal már nyáron jogszerűtlennek minősítette a döntést, ami miatt a Kúriához készül fordulni, a kerület vezetősége deklaráltan nem kívánja módosítani döntését. Ez a helyi Airbnb kínálat csökkenését is okozhatja, bár a Make minden egyes nap elmaradt bevétele miatt kártérítési perre megy majd a VI. kerülettel - szögezte le Schumicky Balázs.

Terézvárosban van a budapesti Airbnb kínálat 22-25 százaléka, az ottani történések nagy hatással lehetnek a teljes piacra. Időközben ráadásul bejött az Otthon Start Program kedvezményes hitele, ami idővel a kiadó lakások számának növekedését is hozza majd, hiszen sokan vásárolnak most nem lakhatásra, hanem bérbeadásra ingatlanokat, kihasználva a 3 százalékos kamat lehetőségét.

Még nem tűntek el a bérleti piacról azok a lakásbérlők és albérlők, akik élni fognak és tudnak az Otthon Start kedvezményes hitelével, hiszen a vásárlás több hetes folyamat és a birtokba vételre is rendszerint nem azonnal kerül sor a szerződést követően.

Pontosabb képet késő ősszel lehet látni a kereslet és kínálat alakulását illetően, amikor saját lakásukba költöznek át a mai diákbérlők, és év elején, amikor az Airbnb-zőknek be kell fizetniük az éves átalányadót. Ekkor dönthetnek a lakáskiadók arról, hogy merre lépnek tovább, ami adott esetben az is lehet, hogy értékesítik ingatlanjukat, amin néhány év alatt is komoly értéknövekedést is elkönyvelhettek. Nagy keletje volt a rövid távon jól kiadható, mini lakásoknak is, amelyektől most, a növekvő bérlakás kínálat és a fékezett bérleti díjak miatt elképzelhető, hogy igyekeznek majd jó áron, még az Otthon Start árplafonja alatt túladni a tulajdonosok. Ez egy lehetséges irány a kínálat bővítésére, de legalábbis a gyorsan fogyatkozó kis alapterületű eladó lakások pótlására.

Budapest erős turistamágnes A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva 2025 augusztusában az összes turisztikai térségben bővült, legerőteljesebben Budapest környékén (22 százalékkal), illetve Szegeden és térségében (19 százalékkal). Budapesten 8,5, a Balatonnál 12 százalékkal nagyobb volt több a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendég a KSH friss jelentése szerint. Budapest belföldi vendégforgalma is kiemelkedően, 18 százalékkal haladta meg ekkor a tavalyit, viszont a Balatonnál 2,2 százalékkal kevesebb magyar érkezett a turisztikai szálláshelyekre. Augusztusban 5,2 százalékkal több vendéget és 3,1 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak a turisztikai szálláshelyeken. Az év első nyolc hónapjában pedig 6,2 százalékkal nőtt a vendégszám, miután a külföldieké 11 százalékkal, a belföldieké pedig 1,9 százalékkal emelkedett éves alapon.

Kiszállás A fővárosi szállásdíjak stagnálnak, ami a megemelkedett adók miatt az Airbnb-kapacitás szűkülését okozhatja Schumicky Balázs