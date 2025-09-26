Ukrán légtérsértés: a Honvédelmi Minisztérium cáfol, Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe

Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter egy péntek délutáni Facebook-bejegyzésében.
Mint korábban mi is hírt adtunk róla, az ukrán elnök közlése szerint a hadsereg több esetben észlelte, hogy valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét. Volodimir Zelenszkij utasításba adta, hogy mindegyik ilyen esetről részletes dokumentáció készüljön.Volodimir Zelenszkij: Valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét
Szijjártó Péter bejegyzése mindössze két mondat volt, nem fűzött hozzá semmi egyéb kommentárt.
Előzetes ukrán vizsgálatok szerint a magyar felderítő drónok célja Ukrajna ipari fejlődési lehetőségeinek feltárása lehetett a határ túloldalán. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ugyancsak pénteken jelentette be, hogy Ukrajna kitiltott három magas rangú magyar katonai tisztviselőt az országból, válaszlépésként a korábbi hasonló magyar döntésre.
Az ügyben a Honvédelmi Minisztérium is kiadott egy közleményt, amely rögzíti, nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen „A magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást. Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük” – hangoztatja a tárca, amely szerint Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. Erről nemcsak a NATO-szövetségeseknek, hanem az ukrán félnek is folyamatosan tájékoztatást adnak.