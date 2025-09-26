Ukrán légtérsértés: a Honvédelmi Minisztérium cáfol, Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe

Szijjártó Péter;drón;Volodimir Zelenszkij;

2025-09-26 17:44:00 CEST

A tárca szerint a magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre, nem is kapott erre utasítást. Az ukrán féltől sem kaptak tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állnak velük.

Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter egy péntek délutáni Facebook-bejegyzésében.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, az ukrán elnök közlése szerint a hadsereg több esetben észlelte, hogy valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét. Volodimir Zelenszkij utasításba adta, hogy mindegyik ilyen esetről részletes dokumentáció készüljön.

Szijjártó Péter bejegyzése mindössze két mondat volt, nem fűzött hozzá semmi egyéb kommentárt.

Előzetes ukrán vizsgálatok szerint a magyar felderítő drónok célja Ukrajna ipari fejlődési lehetőségeinek feltárása lehetett a határ túloldalán. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ugyancsak pénteken jelentette be, hogy Ukrajna kitiltott három magas rangú magyar katonai tisztviselőt az országból, válaszlépésként a korábbi hasonló magyar döntésre.

Az ügyben a Honvédelmi Minisztérium is kiadott egy közleményt, amely rögzíti, nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen „A magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást. Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük” – hangoztatja a tárca, amely szerint Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. Erről nemcsak a NATO-szövetségeseknek, hanem az ukrán félnek is folyamatosan tájékoztatást adnak.