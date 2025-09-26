Volodimir Zelenszkij: Valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét

Á. Z.

Magyarország;Ukrajna;drón;légi felderítés;Volodimir Zelenszkij;

2025-09-26 15:51:00 CEST

Céljuk a gyanú szerint Ukrajna ipari fejlesztési lehetőségeinek a feltárása lehetett.

Az ukrán hadsereg több esetben észlelte, hogy valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét. Utasítást adtam, hogy mindegyik ilyen esetről részletekbe menő dokumentáció készüljön – jelentette be péntek délutáni angol nyelvű tweetjében Volodimir Zelenszkij.

Az előzetes ukrán vizsgálatok szerint a magyar felderítő drónok célja az Ukrajna ipari fejlesztési lehetőségeinek a feltárása lehetett a határ túloldalán.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter néhány órával ezelőtt jelentette be, hogy Ukrajna kitiltott három magas rangú magyar katonai tisztviselőt Ukrajnából válaszlépésként a korábbi hasonló magyar döntésre.