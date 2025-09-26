Volodimir Zelenszkij: Valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét

Cikkünk nemsokára frissül!
Az ukrán hadsereg több esetben észlelte, hogy valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét. Utasítást adtam, hogy mindegyik ilyen esetről részletekbe menő dokumentáció készüljön – jelentette be péntek délutáni angol nyelvű tweetjében Volodimir Zelenszkij.
Az előzetes ukrán vizsgálatok szerint a magyar felderítő drónok célja az Ukrajna ipari fejlesztési lehetőségeinek a feltárása lehetett a határ túloldalán.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter néhány órával ezelőtt jelentette be, hogy Ukrajna kitiltott három magas rangú magyar katonai tisztviselőt Ukrajnából válaszlépésként a korábbi hasonló magyar döntésre.Kitiltottak három magas rangú magyar katonai tisztviselőt Ukrajnából