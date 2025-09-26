Öt év letöltendő börtönbüntetést kapott Münchenben a budapesti antifa támadások egyik elkövetője

erőszak;ítélet;támadás;antifa;

2025-09-26 16:31:00 CEST

A védelem felmentésért fellebbezett, az ítélet nem jogerős.

A müncheni bíróság öt év börtönbüntetésre ítélte Hanna S.-t, akit a hatóságok szerint egy szélsőbaloldali csoport tagjaként Budapesten, a nyílt utcán emberek megtámadásában vett részt – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

A bíróság megállapította, hogy részt vállalt azokban az akciókban, amelyeket a csoport olyan személyek ellen hajtott végre, akikről feltételezték, hogy szélsőjobboldaliak. Az ügyészség eredetileg kilenc év szabadságvesztést indítványozott ellene emberölési kísérlet, súlyos testi sértés és bűnszervezetben való részvétel miatt. A vádirat szerint a német nő 2023 februárjában érkezett Budapestre a „Becsület Napjára”, amelyre Európa több országából utaznak szélsőjobboldali résztvevők. A dokumentum alapján azért jött a magyar fővárosba, hogy másokkal együtt erőszakos támadásokat hajtson végre. Áldozataikat az utcán támadták meg botokkal, kalapáccsal és paprikaspray-vel.

Az ügyészség azt állította, hogy a most elítélt nő egy védtelen férfi karjára térdelt, miközben társai botokkal ütötték. Az ítélethirdetés napján Hanna S. támogatói demonstrációt tartottak a Stadelheim börtön előtt, ahol a tárgyalást fokozott biztonsági intézkedések mellett bonyolították le.

A védelem felmentésért fellebbezett, az ítélet nem jogerős.

Magyarországon eközben Orbán Viktor bejelentette, hogy terrorszervezetté nyilvánítják az antifa szervezeteket. A támadások egyik legismertebb vádlottja, Ilaria Salis időközben európai parlamenti képviselő lett. A magyar hatóságok kezdeményezték mentelmi jogának felfüggesztését, de az illetékes szakbizottság ezt nem támogatta.