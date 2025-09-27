Semmi értelme nem lenne, hogy Magyarország drónokkal sértse meg Ukrajna légterét, Volodimir Zelenszkij inkább csak nyomást akar gyakorolni

Magyarország;Ukrajna;légtérsértés;drón;nyomásgyakorlás;Volodimir Zelenszkij;

2025-09-27 08:00:00 CEST

Sok ezren ingáznak ma is Ukrajna és Magyarország között. Simán, élő hírszerzéssel le lehetne járni az ügyet, ha lenne ilyen igény magyar oldalon – hívta fel a figyelmet egy Népszava által megkérdezett szakértő.

Nem látnám értelmét egy ilyen drónos felderítő akciónak – fogalmazott a Népszavának Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy pénteki tweetjében „valószínűleg magyar drónok” sértették meg az ukrán légteret. „Az előzetes értékelések szerint ezek a drónok valószínűleg Ukrajna határvidékének ipari potenciálját derítették fel. Utasítást adtam, hogy minden rendelkezésre álló információt ellenőrizzenek, és minden rögzített incidensről sürgősen jelentsenek” – fogalmazott az ukrán elnök.

– Érthetetlen, hogy mi lenne egy ilyen felderítés célja, ráadásul a határ menti területek „minden négyzetcentiméterét” ismeri a Magyar Honvédség – mondta lapunknak Gyarmati István. Arra a kérdésünkre, hogy Zelenszkij miért tett közzé ilyen információt, a biztonságpolitikai szakértő emlékeztetett, a két ország között jelenleg nagyon rossz a politikai viszony, ráadásul ez még tovább is romolhat. Elképzelhető – vélekedett –, hogy a magyar drónbetörésről szóló tweet a politikai nyomásgyakorlás része.

Más lapunk által megszólaltatott katonai szakértők is kételyeiknek adtak hangot. – Szeretnék előbb látni egy videófelvételt ezekről az állítólagos drónberepülésekről – fogalmazott egyikük, hangsúlyozva: az ukrán fél minden ilyet rögzít, így kissé furcsa, hogy nem a videó közzétételével kezdték a közlést. A Magyar Honvédségnek egyébként van ilyen felderítő ereje, amely jelenleg Debrecenben állomásozik. Ugyanakkor ilyen, ipari objektumokra irányuló hírszerzéshez a dróntechnika értelmetlen és feltűnő. – Sok ezren ingáznak ma is Ukrajna és Magyarország között. Simán, élő hírszerzéssel le lehetne járni az ügyet, ha lenne ilyen igény magyar oldalon – mondta egy szakértő.

Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon annyit írt, Volodimir Zelenszkij „kezd beleőrülni a magyarellenességbe”, a Honvédelmi Minisztérium pedig cáfolta, hogy magyar drónok sértették meg az ukrán légteret.

Zelenszkij posztja azután jelent meg, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette: beutazási tilalommal sújtottak három magas rangú magyar katonatisztet.