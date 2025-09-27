Magyarország;Ukrajna;légtérsértés;drón;nyomásgyakorlás;Volodimir Zelenszkij;

Semmi értelme nem lenne, hogy Magyarország drónokkal sértse meg Ukrajna légterét, Volodimir Zelenszkij inkább csak nyomást akar gyakorolni

Sok ezren ingáznak ma is Ukrajna és Magyarország között. Simán, élő hírszerzéssel le lehetne járni az ügyet, ha lenne ilyen igény magyar oldalon – hívta fel a figyelmet egy Népszava által megkérdezett szakértő. 

Nem látnám értelmét egy ilyen drónos felderítő akciónak – fogalmazott a Népszavának Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy pénteki tweetjében „valószínűleg magyar drónok” sértették meg az ukrán légteret. „Az előzetes értékelések szerint ezek a drónok valószínűleg Ukrajna határvidékének ipari potenciálját derítették fel. Utasítást adtam, hogy minden rendelkezésre álló információt ellenőrizzenek, és minden rögzített incidensről sürgősen jelentsenek” – fogalmazott az ukrán elnök.

– Érthetetlen, hogy mi lenne egy ilyen felderítés célja, ráadásul a határ menti területek „minden négyzetcentiméterét” ismeri a Magyar Honvédség – mondta lapunknak Gyarmati István. Arra a kérdésünkre, hogy Zelenszkij miért tett közzé ilyen információt, a biztonságpolitikai szakértő emlékeztetett, a két ország között jelenleg nagyon rossz a politikai viszony, ráadásul ez még tovább is romolhat. Elképzelhető – vélekedett –, hogy a magyar drónbetörésről szóló tweet a politikai nyomásgyakorlás része.

Más lapunk által megszólaltatott katonai szakértők is kételyeiknek adtak hangot. – Szeretnék előbb látni egy videófelvételt ezekről az állítólagos drónberepülésekről – fogalmazott egyikük, hangsúlyozva: az ukrán fél minden ilyet rögzít, így kissé furcsa, hogy nem a videó közzétételével kezdték a közlést. A Magyar Honvédségnek egyébként van ilyen felderítő ereje, amely jelenleg Debrecenben állomásozik. Ugyanakkor ilyen, ipari objektumokra irányuló hírszerzéshez a dróntechnika értelmetlen és feltűnő. – Sok ezren ingáznak ma is Ukrajna és Magyarország között. Simán, élő hírszerzéssel le lehetne járni az ügyet, ha lenne ilyen igény magyar oldalon – mondta egy szakértő.

Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon annyit írt, Volodimir Zelenszkij „kezd beleőrülni a magyarellenességbe”, a Honvédelmi Minisztérium pedig cáfolta, hogy magyar drónok sértették meg az ukrán légteret.

Zelenszkij posztja azután jelent meg, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette: beutazási tilalommal sújtottak három magas rangú magyar katonatisztet.


