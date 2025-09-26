Ukrajna;Szijjártó Péter;légtérsértés;drónok;Volodimir Zelenszkij;Andrij Szibiha;

2025-09-26 22:05:00 CEST

Andrij Szibiha üzent Szijjártó Péternek: „Látjuk a kormányod képmutatását, a Kreml lakájként való kiszolgálását”

Az ukrán külügyminiszter is félretette udvariaskodást, miután Szijjártó Péter arról posztolt hogy Volodimir Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe.