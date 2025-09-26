Andrij Szibiha üzent Szijjártó Péternek: „Látjuk a kormányod képmutatását, a Kreml lakájként való kiszolgálását”

„Sok mindent kezdünk látni, beleértve a kormányod képmutatását és erkölcsi lealacsonyodását, a nyílt és burkolt aknamunkát Ukrajna és Európa többi része ellen, a Kreml lakájként való szolgálatát” – írta az X-en pénteken Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azok után, hogy magyar kollégája kemény hangon támadt Voldimir Zelenszkijt, Az ukrán elnök nem sokkal korábban tweetelt arról, hogy „valószínűleg magyar felderítő drónok” sértették meg Ukrajna légterét.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter erre válaszolt azzal, hogy Volodimir Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát. „Az elnökünk elleni támadásaid száma sem fogja megváltoztatni azt, amit mi – és mindenki más – látunk” – kontrázott Andrij Szibiha.
A Honvédelmi Minisztérium ezzel párhuzamosan tárgyilagosan cáfolta, hogy magyar drónok sértették meg Ukrajna légterét. A tárca szerint légtérsértésről nem is kapott hivatalos jelzést az ukránoktól, akikkel folyamatos kapcsolatban állnak.