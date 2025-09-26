Kényszerleszállást kellett végrehajtania Pápa mellett a Magyar Honvédség egyik helikopterének

Magyar Honvédség;pápa;kényszerleszállás;helikopter;

2025-09-26 18:05:00 CEST

Meghibásodott a hajtóműve, ezért kényszerleszállást kellett végrehajtania Pápa közelében a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár egyik forgószárnyasának – derül ki a Magyar Honvédség péntek délutáni közleményéből. E szerint a H225M típusú helikopter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlaton végrehajtott műveletek részeként tartózkodott a pápai bázisrepülőtéren az utóbbi napokban. Ma a Magyar Honvédség 47. Pápa Bázisrepülőtérről péntek kora délután indult vissza állandó állomáshelyére, Szolnokra, amikor azonban a pilótáinak felszállás után pár perccel a Pápa közelében fekvő Adásztevel és Nagytevel között, lakott területen kívül, az országúttól egy kilométerre le kellett tenniük.

Landolás közben nem történt személyi sérülés, és nem keletkezett anyagi kár sem, a helikopter épségben földet ért. Szolnokról azonnal megindult a repülő-műszaki javító csoport, a helyszínt katonák biztosítják.

A pápai bázisrepülőtéren az utóbbi napokban – a helyőrségtámogató koncepció tesztelésének részeként a szolnoki helikopterdandár több mint 300 katonája és kéttucatnyi technikai eszköze települt át a hét elején.