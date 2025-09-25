Újraindult a szemétszállítás Budapesten a kukások sztrájkja után

hulladékszállítás;szemétszállítás;kukások;Mohu Mol;

2025-09-25 19:20:00 CEST

A Mohu Budapest közölte, a tárgyalások tovább folytatódnak a munkavállalókkal, több pontban megállapodás született.

Elindult a fővárosi szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal, több pontban megállapodás született – közölte a Mohu Budapest csütörtökön.

Mint arról beszámoltunk, szerdán a Mohu Budapest egyik telephelyén a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött, a társaság néhány száz munkavállalója az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát.

A III. kerületi önkormányzat azt is kilátásba helyezte, hogy az összegyűjtött szemetet teherautókkal elszállítják és kiborítják a Mol székház elé, ha határidőn belül nem sikerül megállapodni a lomtalanítás folytatásáról. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer DK-s polgármestere közbiztonsági, közegészségügyi problémáktól, sőt patkányinváziótól is tartott a sztrájk miatt leállt szemétszállítás nyomán, az okozott anyagi kár megtérítését követelte a Mohutól és Moltól.

A közlemény szerint csütörtök reggel újraindult a szemétszállítási szolgáltatás a fővárosban. A Mohu Budapest vezetése arról tájékoztatott, hogy folytatta a tárgyalásokat a szakszervezetekkel, illetve a munkavállalók képviselőivel. Hozzátették, hogy a megbeszélésen mindegyik felvetett problémáról egyeztettek, és több, a munkakörülményeket érintő pontban egyezség született. Azt is jelezte a cég, hogy a tárgyalások tovább folytatódnak.