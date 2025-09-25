Óbuda polgármestere a lomtalanítás folytatását és az anyagi kár megtérítését követeli a Mohutól és Moltól

sztrájk;kártérítés;lomtalanítás;folytatás;követelés;Óbuda-Békásmegyer;szemétszállítás;elmaradás;Mohu Mol;

2025-09-25 12:37:00 CEST

Kiss László közbiztonsági, közegészségügyi problémáktól, sőt patkányinváziótól is tart a sztrájk miatt leállt szemétszállítás nyomán.

Azonnali tárgyalásokat, a lomtalanítás folytatását, új, reális ütemezés kialakítását és az okozott anyagi kár megtérítését követeli Kiss László Óbuda-Békásmegyer DK-s polgármestere – derült ki a Hernádi Zsoltnak, a Mol-csoport vezérigazgatójának, valamint Simola Józsefnek, a Mohu Budapest vezérigazgatójának küldött leveleiből, amelyeket az önkormányzat tett közzé a hivatalos honlapján, az obuda.hu-n.

– A félreértések elkerülése érdekében közöljük, hogy a tegnap a sajtóban tett ígéretünk nem kommunikációs fogás volt: amennyiben a fentiek nem valósulnak meg, szombaton az Óbudán kint hagyott lomokat teherautóval a MOL-toronyhoz szállítjuk és ott leborítjuk, hiszen annak jogos tulajdonosa a Mohu Budapest – emelte ki a polgármester.

A két cégvezetőnek a szerdán történteket idézte: a Mohu Budapest a munkavállalók sztrájkja miatt nem vitte el az előre meghirdetett lomtalanítás során kitett lakossági hulladékot a III. kerületből.

– Habár tudomásom szerint a cég menedzsmentje nem sztrájkol, a telefonok, számítógépek működnek, mégsem vette senki a fáradtságot arra, hogy a kialakult helyzetről az óbudaiakat tájékoztassa.

Az őszi, esős időben kint hagyott lomok nemcsak a városképet teszik tönkre, de − a lomizók folyamatos jelenléte miatt − közbiztonsági problémát okoznak. A felhalmozódó vegyes szemét higiéniai szempontból is veszélyes, patkányinváziót okozhat

– hívta fel a figyelmet a polgármester.

Kiss László szerint a kerületiek ilyen súlyú veszélyeztetése, és a kommunikáció teljes hiánya külön-külön is felveti a cégvezetés fegyelmi felelősségét. – Az óbudaiak nevében követelem, hogy haladéktalanul indítson belső vizsgálatot. Követeljük, hogy a Mohu Budapest vezetője azonnal távozzon a pozíciójából és ezzel egy időben kérjen végre elnézést a III. kerületiektől a mulasztásai miatt – zárta levelét a polgármester.

Mint arról korábban a Népszava is beszámolt, nem csak egy kerületet érint sztrájk. A fővárosban több helyen is leállt a szemétszállítás, egy XIII. kerületi társasház közös képviselőjének munkatársunkhoz is eljutott levelében például arra kéri a lakókat, hogy a szelektív kukák telítettsége esetén ne dobják a zöld kukákba a papír- vagy műanyagszemetet, mert akkor a kommunális szemétnek is kevesebb hely jut.