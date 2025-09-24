Utcán a főváros szemete, a Mohu Budapest hulladékszállítói megunták a hitegetést

Budapest;hulladékszállítás;Mohu Mol;

2025-09-24 16:35:00 CEST

Szerdán előzetes bejelentés nélküli sztrájkba kezdtek a Mohu Budapestnek a főváros és környéke hulladékszállítását végző dolgozói. Így szerdán a Mohu és a főváros közös tulajdonában lévő társaság ellátási övezetéhez tartozó 2,5 millió lakó körülbelül ötöde, félmillió ember minden fajta – tehát például vegyes, szelektív és zöld – szilárd hulladéka a kukákban maradt – tudtuk meg Nagy Lászlótól, az ország települési hulladékszállítóit képviselő Köztisztasági Egyesülés igazgatójától.

Ha a munkabeszüntetés tovább tart, egy héten belül az összes érintett háztartás hasonlóan jár, ami fokozott közegészségügyi veszéllyel is jár – fűzte hozzá.

A Mohu Budapest egyik telephelyén a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött – közölte a fővárosi társaság. Néhány száz munkavállalójuk az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát. A Mohu Budapest vezetése a helyszínen tartózkodik és készen áll a megbeszélésekre, de egyelőre nincs kivel, mivel a sztrájkolók nem jelöltek ki tárgyaló felet – írták dél körül. A Mohu Budapest érdekképviseletei sincsenek a helyszínen, de velük már felvették a kapcsolatot. A társaságnál él a szakszervezetekkel kötött, 2025-ös bérmegállapodás, így a jelenlegi munkabeszüntetés ellenkezik a Munka törvénykönyvével - közölték.

A Mohu Budapest a jogellenes munkabeszüntetést semmilyen körülmények között nem tartja megfelelő és célravezető eszköznek, és kéri a részt vevőket, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát. A társaság vezetése készen áll a jogszerű egyeztetésekre. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a munkavállalókat képviselő két reprezentatív szakszervezet, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 (HVDSZ 2000) és a Budapesti Közművek Dolgozóinak Szakszervezete jelölje meg a konkrét problémákat és meginduljon a munkavégzés – szögezik le.

A hulladékszállító autók reggeli indulása a dolgozók szerint felmerülő számos költséghatékonysági probléma miatt marad el – mondta a Népszavának Király András, a HVDSZ 2000 elnöke. Hiányoznak például a védőfelszerelések, azok olykor nem megfelelőek, a tisztasági csomagokból sincs mindig elegendő mennyiség, és a célgépek karbantartásával kapcsolatban is akadnak hiányosságok. A lomtalanításokból fakadó munkaszervezés szintén komoly túlterheltséget jelent – magyarázta. Ismereteink szerint az alkalmazottak ezeket korábban jelezték a munkáltatónak .

Úgy tudjuk, a hiányosságokból fakadó, egyre fokozódó elégedetlenség miatt akkor telt be a pohár, amikor a szerda reggeli állománygyűlésen a vezetők ez ügyben előrelépésekről számoltak be.

Ezért nem indultak el a hulladékszállító autók és a dolgozók az Ecseri úti telephelyen kezdtek gyülekezni. Király András szerint az alapvető problémák most összeadódtak, az elégedetlenség a bérrendezési kérdésekkel is kiegészült. Akadnak olyan szolgáltatók az országban, ahol még az idei béremelést sem tudták végrehajtani. A szerdai sztrájk lehetősége hónapok óta a levegőben lógott – fogalmazott az elnök. A fejlemények után a cég menedzsmentje részéről azt kérték, hogy a kifogásaikat írásban gyűjtsék össze, és adják át.

A problémák alapvetően a Mohu Budapest vezetői döntéseiből, és nem feltétlen a két éve elindult, Mohu-központú koncesszió rendszerhibáiból fakadhatnak

– vélekedett az ügy kapcsán lapunknak a Köztisztasági Egyesülés igazgatója. Más szakértők mindemellett arra is felhívták a figyelmünket, hogy épp most zajlanak a hulladékdíjat begyűjtő Mohu és az általa fizetett hulladékszállítók közötti, állítólag messze nem zökkenőmentes 2026-os elszámolási tárgyalások – figyelmeztetnek más szakértők. Bár a Mohu 2023-ban a várakozásoknál gördülékenyebben illesztette alvállalkozói rendszerébe a térségi lakossági hulladékszállítókat, azóta költséghatékonyságra hivatkozva az igényelt ellenérték kifizetése helyett a vitás területekre inkább olcsóbb ajánlkozót választ. A Mohu 2026-ra állítólag a hulladékmennyiség csökkenése ellenére leginkább az idei díjakhoz ragaszkodik, ami a béremelési nyomás mellett lényegében csökkenő bevételekkel járhat.

Azt ugyanakkor szinte egyik szakértő sem felejti el megjegyezni, hogy a gondok alapvetően a 2010-es szinten tartott, alacsony „rezsicsökkentett” díjakból fakadnak.

A szakszervezeti panaszokkal kapcsolatos kérdéseinkre eddig sem a Mohu Budapesttől, sem az irányítását végző, Mol-hátterű Mohutól nem kaptunk választ.