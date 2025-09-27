Az ukránok közzétettek egy térképet a légtérsértő drón útvonaláról

Magyarország;Ukrajna;légtérsértés;drón;

2025-09-27 12:35:00 CEST

Kétszer is belépett az ukrán légtérbe.

Az ukrán hadsereg közzétett a Facebookon egy beszámolót, amelyben térképen mutatják be, merre repült az az idegen drón, amely megsértette Ukrajna légterét, s amelyről azt gyanítják, hogy magyar drón volt.

„2025. szeptember 26-án reggel az Ukrán Fegyveres Erők radarberendezései Ukrajna Kárpátalja feletti légterében kétszer is rögzítették egy drón típusú légi objektum repülését különböző magasságokban” - fogalmaz a közlemény, hozzátéve, az objektum Magyarország felől kétszer is belépett az ukrán légtérbe.

Azt írták, a potenciális fenyegetés elhárítása érdekében az ukrán hadsereg drónokkal járőrözik az ungvári járás feletti légtérben. Közölték azt is, hogy a közzétett térképek a légtérsértés illusztrálását szolgálják.

Mint előzőleg beszámoltunk róla, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a hadsereg több esetben észlelte, hogy valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét. Az ukrán elnök utasításba adta, hogy mindegyik ilyen esetről részletes dokumentáció készüljön. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter erre reagálva azt írta, hogy szerinte Zelenszkij „kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát”. Az ügyben a Honvédelmi Minisztérium is kiadott egy közleményt, amely szerint nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen.