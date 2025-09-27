Elon Musk, András herceg, Bill Gates és Steve Bannon neve is szerepel a frissen nyilvánosságra hozott Epstein-aktában

Egyesült Államok;Bill Gates;András herceg;Elon Musk;Steve Bannon;Jeffrey Epstein;

2025-09-27 09:57:00 CEST

A dokumentumokból nem derül ki olyan információ, ami arra utalna, hogy tudtak volna azokról a bűncselekményekről, amelyek miatt Jeffrey Epsteint később letartóztatták.

Elon Musk, András herceg, Bill Gates és Steve Bannon, Donald Trump volt főtanácsadója és vezető stratégája is szerepel a kongresszusi demokraták által nyilvánosságra hozott új dokumentumokban, amelyek a néhai pénzemberhez és elítélt szexuális bűnözőhöz, Jeffrey Epsteinhez kapcsolódnak - számolt be róla a BBC.

A dokumentumokban megemlítik, hogy Elon Muskot 2014 decemberében meghívták Jeffrey Epstein magánszigetére, András herceg neve pedig úgy került elő, hogy egy New Jersey-ből Floridába tartó repülőgép utaslistáján szerepelt 2000. május 12-én, amikor is Epsteinnel és bűntársával, a 2021-ben elítélt Ghislaine Maxwell-lel együtt repült Teterboróból West Palm Beachbe.

A BBC felidézi, a Buckingham Palota 2000. május 11-én arról tájékoztatott, hogy András herceg New Yorkba repült, hogy részt vegyen egy gyermekbántalmazás megelőzéséért működő szervezet fogadásán. Későbbi közlés szerint május 15-én tért vissza az Egyesült Királyságba.

Steve Bannon neve egy 2019. február 17-ére tervezett reggeli kapcsán került elő, Bill Gates, a Microsoft alapítója pedig ugyancsak egy reggeli összejövetellel kapcsolatban, de még 2014 decemberében. Bill Gates 2022-ben a BBC-nek nyilatkozva elismerte, hogy találkozott Jeffrey Epsteinnel, de mint mondta, ez egy hiba volt részéről.

A dokumentumokból semmi nem utal arra, hogy az említett személyek tudtak azokról a bűncselekményekről, amelyek miatt Jeffrey Epsteint később letartóztatták. Mint ismeretes, a pénzember 2019 augusztusában halt meg New York-i börtöncellájában, a hivatalos információk szerint öngyilkos lett.