Szijjártó Péter államtitkára Trianont hozta példának, miért kellene Ukrajnának lemondania a területe ötödéről

Párizs;Trianon;Magyar Levente;orosz-ukrán háború;

2025-09-27 13:36:00 CEST

Magyar Levente a trianoni békediktátumot prezentálta úgy, hogy az egy kvázi tudatos, stratégiai döntés volt a béke érdekében, nem pedig egy, az országra kényszerített tragédia.

Péntek este a Párizsi Politikai Tanulmányok Intézetében (Sciences Po) beszélt egyetemistáknak az Orbán-kormány külpolitikájáról és annak hátteréről Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, s a Telex tudósítása szerint arra a következtetésre jutott, hogy a trianoni békediktátum tulajdonképpen egy tudatos, stratégiai áldozat volt a béke érdekében.

„Nem tudom mennyit tudnak Magyarországról és a magyar történelemről, de annyit elmondhatok, hogy a magyar kormánnyal a legtöbb döntésünket a történelmi tapasztalatainkra alapozzuk” - jelentette ki az államtitkár. Magyar Levente közölte, hogy Trianon alkalmával az akkori kormány meghozta az egyetlen észszerű, de tragikus döntést, azzal, hogy az ország egyharmadát tartja meg, de nem áldozza fel az egészet.

„Fájdalmas volt? Persze, hogy fájdalmas volt. Most Ukrajnának a területeinek egy ötödét kéne feladnia. Nem akarom megmondani, hogy mit csináljon Ukrajna, csak azt mondom, hogy a mi tapasztalataink alapján a béke néha fájdalmas. A kérdés az, hogy mi a fontosabb az ország életképességének a megőrzése, vagy ragaszkodni néhány ezer négyzetkilométerhez” - magyarázta az államtitkár, aki ezzel a lendülettel, az orosz-ukrán háború eszkalációjától tartva kijelentette: „béke kell, bármi áron”.

Mint ismert, az 1920. évi trianoni békediktátum egyébként nem hozott tartós békét Magyarországon, hiszen hazánkat lényegében éppen az vitte bele az alig húsz évvel később kirobbanó második világháborúba, hogy attól elvesztett területei visszaszerzését remélte. A Telex tudósítása alapján erről azonban nem esett szó az államtitkár előadásában.

Hasonlóan furcsa eszmefuttatás majdnem napra pontosan egy éve Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatójának szájából hangzott el, aki szintén történelmi tapasztalatokra, az 1956-os forradalomra és annak leverésére hivatkozva beszélt arról, hogy Magyarország nem védekezne egy orosz támadás ellen, mert fontosak a magyar életek. „Minden országnak megvan a joga, hogy saját maga döntse el a saját sorsát, a vezetők vállalják a felelősséget. De pont '56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Volodimir Zelenszkij elnök csinált két és fél évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették. De ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna. Miért? Azért, mert '56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé” - fogalmazott akkor Orbán Balázs, gondolatmenetével jelentős botrányt kiváltva.