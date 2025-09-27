Olajszivattyú-állomást találtak el a Barátság kőolajvezetéken ukrán drónok

Ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak – közölte szombaton Oleg Nyikolajev, a régió vezetője.
A tisztségviselő azt mondta, hogy leállították a munkát a helyszínen, és senki nem sérült meg. Hozzátette, hogy a támadás a régió fővárosától, Csebokszáritól mintegy 60 kilométerre délkeletre fekvő Konar települést érte. A szivattyúállomás a nyugati irányba kőolajat szállító Barátság vezeték része.