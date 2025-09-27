A Magyar Honvédség is visszautasítja, hogy a drónjai megsértették volna Ukrajna légterét

Magyar Honvédség;Ukrajna;légtérsértés;honvéd vezérkar;

2025-09-27 17:53:00 CEST

A vezérkar térképpel válaszolt az ukránoknak, kizártnak nyilvánítva, hogy bárki Magyarország területéről észrevétlenül berepüljön minimum 20 kilométerre a közös államhatártól Ukrajna mélységbe. A Magyar Honvédségnek nincs is tudomása ilyen repülésről.

A Magyar Honvédség (MH) visszautasítja azt az állítást, hogy drónjai megsértették Ukrajna légterét – közölte szombaton megjelent közleményében a Honvéd Vezérkar.

A Magyar Honvédség azután reagált, hogy az ukrán hadsereg közzétett a Facebookon egy beszámolót, amelyben térképen mutatják be, merre repült az az idegen drón, amely megsértette Ukrajna légterét, és amelyről azt gyanítják, hogy magyar drón volt.

E szerint a Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium szorosan, a nap 24 órájában, „forró drót jelleggel” együttműködik az ukrán társszervekkel. Ha bármely fél határ menti repülést hajt végre, erről kölcsönösen értesítik egymást, ebből adódóan elő sem fordulhat olyan, hogy bejelentés nélkül történik határ menti repülés – magyarázta a Honvéd Vezérkar.

Az ukrán vezérkar által a közösségi médiában közölt képek nem tartalmaznak szakmai részleteket, nincs rajtuk semmilyen repülési adat, mint a sebesség vagy a magasság. Kiemelték azt is, hogy 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken.

A közlemény térképrészleteket is tartalmaz, amelyek a linkre kattintva megtekinthetők. A tájékoztatás szerint az egyik képen egy, az államhatárt feltételezetten kétszer is megsértő légijármű útvonala látható a magyarországi Tiszaszentmárton és az ukrajnai Szalóka között. „A térségben a Tisza folyó egyértelmű tájékozódási referencia a repülést vagy drónozást végző szakszemélyzet számára. 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytattak ott a magyar szervek” – írták. A második képen egy Ungvár közelében állítólag szintén szeptember 26-án végrehajtott repülési útvonal látható.

„Kizárt annak lehetősége, hogy bárki Magyarország területéről kiindulva észrevétlenül berepüljön minimum 20 kilométerre a közös államhatártól Ukrajna mélységbe. A Magyar Honvédségnek nincs is tudomása ilyen repülésről”

– hangoztatta a honvédség.

De felhívták a figyelmet arra is, hogy a magyar rendvédelmi szervek rendszeresen ellenőrzik a magyar-ukrán államhatárt a magyar oldalon, amely egyben a NATO és az Európai Unió külső határa. A határvédelemhez szükséges járőrözésről az ukrán fél folyamatosan tájékoztatást kap – zárul a Honvéd Vezérkar közleménye.

Mint előzőleg beszámoltunk róla, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a hadsereg több esetben észlelte, hogy valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét. Az ukrán elnök utasításba adta, hogy mindegyik ilyen esetről részletes dokumentáció készüljön. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter erre reagálva azt írta, hogy szerinte Zelenszkij „kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát”.

Az ügyben a Honvédelmi Minisztérium is kiadott egy közleményt, amely szerint nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen. Szombaton Lázár János tárcája is reagált, az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint hozzájuk sem érkezett bejelentés a Magyarország felől érkező drónról. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő a Népszavának arról beszélt, hogy nem látná értelmét egy ilyen drónos felderítő akciónak, inkább politikai nyomásgyakorlás állhat a hátterében.