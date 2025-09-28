Debrecen;beismerés;kirúgások;magyar munkavállalók;tagadás;akkumulátorgyár;CATL;

2025-09-28 10:40:00 CEST

A debreceni akkumulátorgyárat építő cég arra hivatkozik, hogy van náluk átmeneti fluktuáció, de a munkavállalók létszáma még nőtt is a munkaerő-kölcsönzés és a Kínából érkezők miatt.

Újabb bizonyíték került elő arról, hogy a CATL nyáron több tucat magyar dolgozóját kirúgta – írja a Telex, miután több kérdést is feltettek az akkumulátorgyártó, Debrecenben jelenleg is építkező cégnek. Megismerték ugyanis a CATL magyarországi leányvállalatának, a Contemporary Amperex Technology Hungary Kft.-nek az adatsorát, amely szerint a cég által korábban említett intenzív toborzás idén májusig zajlott. – Utána viszont fordulat következett be, és korábbi meredek növekedés után júniusban stagnált, júliusban pedig váratlanul csökkent a magyarországi alkalmazottak száma. Ez a lap szerint alátámasztja a magyar dolgozók elbocsátásának júliusi hírét.

A Telex a nyáron hét CATL-alkalmazottal beszélt, akik egymástól függetlenül beszámoltak a váratlan kirúgási hullámról, és azt állították: a vállalat a magyar dolgozóit kínaiakkal akarja helyettesíteni. Akkor a CATL a konkrét kérdésekre nem válaszolt, s azt írta, hogy „a sajtóhírekkel ellentétben a vállalatnál nem történt csoportos létszámleépítés, és ilyen intézkedés a jövőben sem szerepel a tervek között”. – A debreceni csapatunk valójában nem csökkent, hanem nőtt, létszáma nemrég meghaladta a 800 főt, és a bővülés várhatóan az év második felében is folytatódik – tették hozzá.

Az említett adatsor szerint azonban júliusban 28 fővel csökkent a dolgozói létszám, amire a portál újabb kérdéseire a CATL ugyan most sem írta meg, hogy hány magyart rúgtak ki a fenti időszakban, de a kimutatott létszámcsökkenést azzal magyarázták, hogy a társaság több mint 800 fős állományában benne vannak a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók és a termelés beindítását támogató, anyavállalattól érkezett kollégák is, akik az Opten statisztikáiban nem szerepelnek.”

– Átmeneti létszámcsökkenések a fluktuációból adódóan minden nagyvállalat életében előfordulnak, tájékoztatásunkban tehát nincs ellentmondás. Továbbra is igaz, hogy cégünk elkötelezett a hazai munkaerő foglalkoztatása mellett, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyártási folyamatokat a lehető legtöbb magyar munkavállalóval valósítsa meg – tették hozzá konkrétumok említése nélkül.