Ukrajna;sebesültek;Kijev;halálos áldozatok;rakétatámadás;dróntámadás;Zaporizzsja;orosz légicsapás;orosz-ukrán háború;

2025-09-28 11:27:00 CEST

Orosz légicsapások érték Kijevet és Zaporizzsját, többen meghaltak, sokan megsebesültek

Vasárnapra virradóra csaknem 500 drónt és több mint 40 rakétát lőtt ki Ukrajnára Oroszország.