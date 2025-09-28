Orosz légicsapások érték Kijevet és Zaporizzsját, többen meghaltak, sokan megsebesültek

Legkevesebb négy ember, köztük egy 12 éves lány meghalt és 37 megsebesült a szombat éjjel kezdődött tömeges orosz rakéta- és dróntámadásban – írja a The Kyiv Independent a helyi hatóságok vasárnapi közlésére hivatkozva. Elsősorban a fővárost, Kijevet és az Európa legnagyobb atomerőművéhez közeli Zaporizzsja városát vették célba. – A támadás több mint 12 órán át tartott. Oroszország közel 500 drónt és több mint 40 rakétát lőtt ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester azt közölte, hogy Kijev hat kerületében csaknem 20 helyszín sérült meg a támadásban, köztük egy ötszintes épület. A négy halálos áldozatot mind a fővárosból jelentették és eddig tíz sérültről tudnak. A délkelet ukrajnai Zaporizzsja elleni támadásról Ivan Fedorov kormányzó azt írta, legalább 27 a sérültek száma, köztük három gyermek.
További orosz támadásokat jeleztek Hmelnickij és Szumi megyéből is. Az ukrán légierő hajnali négy óra előtt arról is figyelmeztető jelzést adott ki, hogy Oroszország valószínűleg Tu-95-ös bombázók szálltak fel az oroszországi Engels légibázisról, korábban a Kijevi Városi Katonai Igazgatóság figyelmeztetett, hogy Oroszország MiG-31K bombázókat irányított feléjük, és országos légi riasztást adtak ki. A támadást követően Tyimur Tkacsenko a kijevi katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy egy ötemeletes lakóépület részben megsemmisült, intézmények és autók is megrongálódtak. Zaporizzsjában kilenc családi házat és 14 toronyházat, egy iskolát és egy üzemet ért találat.