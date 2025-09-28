Szergej Lavrov szerint Oroszország nem készül megtámadni sem az EU-t, sem a NATO-t, ugyanakkor figyelmeztetett: válaszcsapás érheti azokat, akik lelőnek egy orosz repülőt légtérsértés miatt

EU;Oroszország;NATO;támadás;Szergej Lavrov;ENSZ közgyűlés;tagadás;orosz-ukrán háború;

2025-09-28 09:26:00 CEST

Az orosz külügyminiszter az ENSZ közgyűlésén a Nyugatot, különösen Németországot vádolta militarista retorikával.

Oroszország nem tervez támadást az NATO vagy az Európai Unió ellen – jelentette ki szombaton Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ENSZ közgyűlése 80. ülésszakának általános vitáján. A New York-i eseményen Lavrov provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket, megemlítve, hogy azokat Vlagyimir Putyin orosz elnök többször cáfolta.

Az MTI híre szerint orosz diplomácia vezetője ugyanakkor közölte, hogy országa elleni bármely agresszióra határozott lesz a válasz, ne legyenek kétségei ezzel kapcsolatban NATO-nak és az Európai Uniónak. Ugyanakkor a Reuters további részleteket is közölt a beszédből, amelyben Lavrov azokat az országokat, vezető politikusokat is megfenyegette, akik „azt mondják választóiknak, hogy a háború Oroszországgal elkerülhetetlen”. Ezzel kapcsolatban bírálta Friedrich Merz német kancellárt és - szerinte - militarista retorikáját, és kijelentette, hogy Moszkvát aggasztják a harmadik világháború kitörését valószínűsítő nyugati politikusok kijelentései.

– Ha bármilyen repülő tárgyat megpróbálnak lelőni a légterünkben, akkor azt hiszem, az emberek nagyon megbánják majd, hogy ilyen súlyosan megsértették területi integritásunkat és szuverenitásunkat – fenyegetett konkrétan Lavrov, nem beszélve arról, hogy ez elmúlt hetekben orosz vadászgépek és drónok sértették meg többek között Lengyelország, Románia, Észtország, Litvánia légterét, illetve több skandináv országban is azonosítatlan drónokat észleltek. Ezeket az eseteket Oroszország tagadta, de lapunk is beszámolt arról, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint le kell lőni a légtérsértő repülőket. Erről beszélt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Tusk lengyel miniszterelnök is.

Szergej Lavrov üzent Donald Trump amerikai elnöknek is, aki arról beszélt, hogy Kijev visszaveheti Oroszországtól az összes megszállt területet. – Csak azok számítanak arra, hogy Ukrajna egy napon visszatér a 2022. februári orosz invázió előtti határaihoz, akik politikailag vakok – fogalmazott az orosz külügyminiszter. Megismételte a korábban hangoztatott orosz álláspontot, amely szerint nyitottak a konfliktust kiváltó okok megszüntetésére. Ezek között Oroszország biztonságát, a kijevi kormány fennhatósága alatt élő orosz közösség és oroszajkúak jogainak teljes helyreállítását említette.