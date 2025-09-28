Rogán Antal: Nagyon sokba fog kerülni a polgároknak a Tiszára behúzott iksz

Azoknak, akik azon gondolkodnak, hogy Magyar Péter pártjára szavazzanak-e, jól meg kell fontolniuk, hogy végül hova húzzák be az ikszet, „mert nem nekünk fognak sárga lapot adni, ez az országnak, és konkrétan a polgároknak fog nagyon sokba kerülni” – idézte a hvg.hu Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek a Mandiner Hotel Lentulai című műsorában a Tisza Pártról elhangzott szavait.
A Fidesz politikusa úgy jellemezte az ellenzéki vezetőt, mint aki „túl forrófejű, túl baloldali és ezáltal túl kockázatos”, az elmúlt napokban a kormánypártra nézve igencsak hátrányos pedofilbotrány taglalása helyett inkább az általuk sikeresnek tartott adóemelésekről szóló lejárató kampány elemeihez tért vissza.Tesztelték a Tisza-adót, a magyarok támogatnák a progresszív szja-rendszer visszahozatalát és a vagyonadó kivetését is
– Senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy azokat a terveket, amiket Brüsszel mindig mondogat, amiket a baloldali közgazdászok annyira szeretnek, az adóemeléstől a többkulcsos adón át a vagyonadóig, az ingatlanadóig, ezeket mind meg fogják csinálni. És ezeket a magyar középosztály fogja megfizetni – fogalmazott Rogán a hvg.hu szemléje szerint. Továbbá azt mondta, a 2002-es Fidesz-kampánynak is az volt az egyik fő tanulsága, hogy fel kell vázolni a választóknak a kockázatokat. Szerinte akkor hibáztak, hogy nem mondták el, mit kockáztatnak az emberek, ha a szocialistákat és Medgyessy Pétert választják.
Rogán Antal jóslásokba bocsátkozva arról is beszélt, hogy ma Magyarországon az emberek 45 százaléka mereven elutasítja a kormányt, de a „maradék" 55 százalék pedig megnyerhető nekik, és sokat közülük már meg is nyertek maguknak a korábbi választásokon. – Egy jól vezetett kampánnyal, higgadt érveléssel és a megfelelő szembesítés mellett el lehet érni, hogy egy határozott többség legyen mellettünk az országgyűlési választáson – hangoztatta a miniszter, akinek elmélete szerint a kormányt elutasító 45 százalék most éppen Magyar Péterbe szeretett bele.