Penészes kenyér, lejárt hús, viták és milliárdok: Budafok-Tétényben is dúl a menzaháború

Fidesz;Budapest;ellenzék;menza;étkeztetés;Budafok-Tétény;

2025-09-29 05:55:00 CEST

Az ellenzék szerződést bontana, a fideszes polgármester szerint nem találnának jobbat – tudtuk meg.

Penészedő, zöldülő kenyér diabéteszes óvodásoknak, lejárt sertésvagdalt, felvágott, átcímkézett abonett, grízes tészta, amihez a tészta nem érkezett meg, híg sápadt lében úszó húscafatok az iskolásoknak – egymás után rakja ki az ilyen képeket közösségi oldalára Kazinczy Krisztina, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt XXII. kerületi önkormányzati képviselője. A Népszava kérdésére elmondta: képtelen elfogadni azt, hogy 2025-ben nem képesek stabilan jó minőségű ételt tenni a kerületi gyerekek és idősek asztalára. Főként úgy – folytatta a képviselő –, hogy a kutyapárt elnöke, Kovács Gergely által tavaly óta vezetett XII. kerület néhány hónap alatt sikeresen szolgáltatót váltott a gyermekétkeztetésben.

Újbuda is harcba szállt a monopol helyzetben lévő helyi szolgáltató ellen. (Erről korábban részletesen írtunk.) László Imre XI. kerületi polgármester tájékoztatása szerint több százmillió forintos megtakarítást könyvelhet el az új szerződésekkel, amelyet a részekre bontott tender kiírásával ért el, igaz, többedik nekifutásra a kerület. A közbeszerzési eljárást azonban megtámadta az új közétkeztetési szolgáltató belépése miatt piacot vesztő Pannon Menza Kft. Ugyanez a cég főz a XXII. kerületi gyerekekre is. Kazinczy Krisztina idén márciusban a térítési díjak emeléséről szóló napirendi vitában leszögezte: „ameddig a menzai étkeztetésnek a minőségét nem tudják tartósan és megbízhatóan javítani, addig nem tud elfogadni semmilyen emelést”.

A jobbikos Staudt Máté több szülői észrevétel alapján úgy vélte, hogy a „menza minősége nem biztos, hogy azt a szintet eléri, ami a gyerekétkeztetésben elvárható lenne”. A napirendet előterjesztő Perlai Zoltán alpolgármester, DK-s politikus, aki tavaly a kerületet 2014 óta vezető fideszes Karsay Ferenc összellenzéki kihívója volt az önkormányzati választáson, a jegyzőkönyv tanúsága szerint leginkább azzal érvelt, hogy még „a tervezett 12 százalékos áremelés után is messze a sor végén lesznek a fővárosi összehasonlításban. A szomszédos településeken kétszeres, akár háromszorosan magasabb összegek vannak”. Azt elismerte, hogy „vannak egyeztetések a szolgáltatóval” és „ha panaszok lesznek továbbra is, meg kell fontolni azt, hogy ezt a szerződést ebben a formájában fenntartsuk-e”. A vitában az is elhangzott, hogy van olyan ételfutár cég, amelyik 1400-1500 forintért kínál két fogásos sulimenüt, míg az önkormányzat 2200 forintot fizet egy adagért, igaz ez tízórai, ebéd és uzsonna. Karsay Ferenc erre megjegyezte, hogy a „közétkeztetés nagyon nehéz terület”. A tíz évre szóló szerződés „óriási üzlet a szolgáltatóknak, így a közbeszerzésben alámegy az áraknak, amit később mindenféle trükkel próbál feltornázni”. Majd arra is fontosnak tartotta felhívni a figyelmet, hogy „az óvodásaink 63 százaléka térítésmentesen étkezik, az iskolásaink 40 százaléka 50 százalékos vagy 100 százalékos kedvezményt a térítési díjban”. A testület megszavazta a térítési díj emelést. A szolgáltató pedig maradt.

Az ülésen később újra előkerült a menza-ügy és Karsay Ferenc polgármester élesebben fogalmazott: „a gyerekétkeztetésnél az a baj, hogy bármikor kirúghatom, amikor jön a moslék, csak nem tudok a helyére állítani mást. Nem az a kérdés, hogy jobbat hoz-e vagy rosszabbat, olcsóbban vagy drágábban, hanem hogy hoz-e bármit is”.

Budafok-Tétény önkormányzata 2018-ban – akkor már Karsay vezette a kerületet – kötötte meg a 10 évre szóló szerződést a Pannon Menza Kft-vel, amit persze azóta módosították. Az viszont nem változott, hogy a megállapodás értelmében „a megrendelő a szerződést további 60 hónapra meghosszabbítja, amennyiben a 120 napos határidő leteltét megelőző 3 hónapban hibás teljesítésre okot adó körülmény nem állt fenn, vagy azt a vállalkozó orvosolta.” Ilyen formán a Pannon Menza helyzete eléggé biztosnak tűnik még sok évig a kerületben.

A szülőktől érkező panaszok hátterét vizsgálva Kazinczy Krisztina megkereste a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih), amelytől azt a tájékoztatást kapta, hogy a budafoki közétkeztetési szolgáltató cég tulajdonosa – a Kórház és Menzaétkeztetés Zrt. – által működtetett Adyligeti Konyhát 2020-tól négy alkalommal minősítették. Hol közepes, hol jó eredményt kapott.

A cégcsoporthoz tartozó Royal Menza Kft. Hartyán Konyháját kétszer minősítették az elmúlt öt évben, azokon jó eredményt ért el. Idén májusban azonban egy váratlan hatósági ellenőrzésen élelmiszer-biztonságot veszélyeztető hiányosságokra bukkantak

ugyanott, amelynek nyomán hatósági vizsgálat indult a létesítmény üzemeltetőjével szemben.

A budafoki menzahelyzetet tisztázó kérdéseinkkel megkerestük a kerületi önkormányzatot, amely válaszul kóstolásra hívott minket. Az ajánlattal nem éltünk, lévén a cikk és a helyzet szempontjából nem az a fontos az, hogy az újságírónak mi ízlik és mi nem. (Kazinczy Krisztinát is hívták kóstolásra, két kísérőt adtak volna mellé az előre meghatározott napon.) Ezt követően kaptunk egy szűk szavú választ, miszerint „Budafok-Tétényben erős kontroll-rendszert működtetnek. A szülőknek lehetősége van ellenőrizni a minőséget, kóstolásra jelentkezni, ahogyan a képviselőknek is. Nincsenek tömeges panaszügyeik”.

Mint a válaszból kiderült: szociális és gyermekélelmezésre valamivel több mint kétmilliárd forintot költenek évente, „ami nagyjából tíz százaléka a kerület teljes éves költségvetésének”. Ezúttal is hangsúlyozták, hogy a kerületben a térítési díjjal „csak a nyersanyag egy részét fizetik a szülők és a gyermekek csaknem fele ebből is valamilyen kedvezményt, vagy teljes mentességet kap.” Arra a kérdésünkre, hogy tudomásuk van-e a Nébih vizsgálatról, illetve felmerült-e a szerződésbontás a Pannon Menzával, nem kaptunk választ.

„Tudomásunk szerint nincs olyan XXII. kerületi önkormányzati képviselő, aki az eddigiekben élt volna a kóstolás lehetőségével, majd ez alapján kezdeményezte volna a szerződés felmondását” – válaszolta megkeresésünkre Demeter László a Pannon Menza Kft. ügyvezetője. A cég csoporthoz számos „menza” cég tartozik, amelyek tulajdonosa a Kórház és Menzaétkeztetés Zrt. A cég egyedüli tulajdonosa idén februárban az Airon Trust Bizalmi Vagyonkezelő lett, majd márciustól átvette a KWASA Vagyonkezelő Zrt. Mindkettőt Danku Tamás jegyzi, akinek cégbejegyzés szerinti címe idén májustól Dubajban van.)

Demeter László lapunknak küldött válaszában kitért arra, hogy szolgáltatás díja nyilvános, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített. A társaság soha nem számolt fel indokolatlan vagy rejtett költséget. Azt is hozzátették, hogy a cég naponta összesen 10.335 adag ételt (reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát) biztosít. A legmagasabb minőségű szolgáltatás érdekében minden hónapban étlapértekezletet tartanak, ahol az önkormányzat és az intézmények képviselői is javaslatot tehetnek és jelezhetik észrevételeiket. Ezen túlmenően 360 fokos minőségértékelési rendszer alkalmaznak, amelynek keretében az intézmények értékelhetik a szolgáltatás minőségét. A 2024-2025-ös tanévben az összes intézmény által havonta leadott értékelések átlaga 4,42, azaz kiváló volt. Ezenfelül mindenütt van vásárlók könyve, véleményláda, amelybe bárki, akár anonim módon is leírhatja véleményét. Ezekről rendszeres tájékoztatást küldenek az önkormányzatnak.

„A szülők és az önkormányzat képviselői bármikor meglátogathatják a főzőkonyhát, megkóstolhatják az ételeket”

– írták, bár a következő mondatban pedig azt fejtegették, hogy „a 2024-2025-ös tanévben 10 alkalommal 14 napon keresztül volt lehetőségük a szülőknek, hogy megkóstolják a kiszállított ételeket és értékeljék azok minőségét”. Ezeknek az értékeléseknek az átlaga összesítésük szerint 4,38 volt az 5-ös skálán.