Orbán Viktor: „Hazafias köteleségemnek éreztem, hogy ma pálinkát igyak önökkel”

Pálinkázós videókkal és posztokkal szórta tele Orbán Viktor vasárnap a Facebook-oldalát, tudatva, hogy szombaton Becsehelyen pálinkázott. Ahogy fogalmazott, 15 éves a szabad pálinkafőzés. Ezt a saját vívmányának tartja, le is írta, hogy miért: „Becsehelyen tudják, a magyar pálinka több mint ital. A magyar kultúra része.”
Még az Európai Uniót is bele kellett keveri egy kupica pálinkába, legalábbis az egyik, az italozó poszthoz fűzött magyarázatba: „2010-ben bevezettük, megharcoltunk érte Brüsszellel, és 15 évvel később még mindig szabad a pálinkafőzés Magyarországon. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”
Aztán a feltett videókon meglehetősen szürreális jelenetek látható és elhangzott kormányfői mondatok hallhatók: „Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz pálinkát igyunk. (...) Az igazság az, hogy hazafias kötelességemnek éreztem, hogy ma pálinkát igyak önökkel.”
A pálinka dicsérete – a veszélyeket a biznisz miatt kellően elhallgatva – azonban nem érhet véget: „Aki pálinkát főz otthon, az először is szereti a szabadságot. Ami a magyar történelmi hagyományokat tekintve, mégiscsak a legfontosabb erénye a magyaroknak. (..) És végül az a helyzet, hogy a pálinkafőző ember az szereti a hazáját is. (...) Egy nemzeti kormány nem maradhat közömbös a pálinkafőzés iránt.”