Orbán Viktor;pálinka;ünneplés;pálinkafőzés;ivás;Magyar kultúra;

2025-09-28 13:53:00 CEST

Orbán Viktor: „Hazafias köteleségemnek éreztem, hogy ma pálinkát igyak önökkel”

Szabad ország, szabad pálinka! A miniszterelnök ezzel a jelszóval ünnepelte meg szombaton Becsehelyen, hogy szerinte 15 éve szabad a pálinkafőzés Magyarországon, s ezt a magyar kultúra részének tartja.