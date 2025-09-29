Egy gyerekre 440 forint

Napi 440 forintot ad a kormány egy gyerek után annak az önkormányzatnak, amelyik önrész befizetése mellett vállalja, hogy a nyáron meleg ételt biztosít a rászorulóknak. A legtöbb, lapunk által megkérdezett településvezetőnek gondot okoz a saját erő befizetése, mások a feltételek miatt egyáltalán nem indultak a pályázaton. Kérdés, hogy a kormány terve, miszerint nyáron tíz százalékkal több rászoruló gyermek kaphat napi egyszeri meleg ételt, megvalósul-e.