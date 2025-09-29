Az ellenzék szerződést bontana, a fideszes polgármester szerint nem találnának jobbat – tudtuk meg.
A Tordai Bence által megosztott dokumentumok szerint a tízezresnek mondott tömeg valójában 5-6000 fős volt, a Fidesz szerint azonban a dokumentum hamisítvány.
A rászorulók kétharmada a tanév végétől 55 napig nem fér bele az állami közétkeztetésbe, nekik próbálnak segíteni a civilek, köztük a Gyermekétkeztetési Alapítvány.
Módosítják az Emberi Erőforrások Minisztériumának közétkeztetési rendeletét.
A bölcsődések és az óvodások 90 százalékának ingyenes étkezést biztosítanak az intézményekben keddtől, ez az arány eddig 27 százalék volt.
Napi 440 forintot ad a kormány egy gyerek után annak az önkormányzatnak, amelyik önrész befizetése mellett vállalja, hogy a nyáron meleg ételt biztosít a rászorulóknak. A legtöbb, lapunk által megkérdezett településvezetőnek gondot okoz a saját erő befizetése, mások a feltételek miatt egyáltalán nem indultak a pályázaton. Kérdés, hogy a kormány terve, miszerint nyáron tíz százalékkal több rászoruló gyermek kaphat napi egyszeri meleg ételt, megvalósul-e.