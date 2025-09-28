Erőszakos cselekmények miatt többször jogerősen elítélt személy is részt vett Orbán Viktor zártkörű debreceni DPK-találkozóján

Debrecen;Orbán Viktor;volt elnök;jogerős ítélet;Fidelitas;erőszakos cselekmények;Harcosok Klubja;Digitális Polgári Körök;

2025-09-28 19:04:00 CEST

Tikász Ferenc nem csupán digitális polgárként, hanem digitális harcosként is részt vesz a fideszes kampányban.

Tikász Ferencet, a berettyóújfalui Fidelitas volt elnökét szúrta ki a Debreciner Orbán Viktor fotói között, amelyek szeptember 26-án pénteken készültek Debrecenben a Cívisváros Digitális Polgári Kör zártkörű találkozóján, ahol a kormányfő is beszédet mondott. Tikászról azt írták, erőszakos cselekmények miatt többször jogerősen elítélt személy.

– Tikász Ferenc, aki most nem csak fideszes digitális polgár, de a párt digitális harcosa is, azzal vált hírhedtté, hogy a Debreceni Törvényszék 2021-ben jogerősen bűnösnek találta garázdaság bűntettében, valamint könnyű testi sértés és becsületsértés vétségében – írták. Hozzátették,Tikász még 2019-ben egy koncert után szidalmazta V. Beátát, aki erre videózni kezdett. A férfi kiütötte a kezéből a telefont, és a mozdulat közben homlokon csapta a sértettet.

A Telex felidézte az esetet, amely politikai indíttatású lehetett, ugyanis a 2019-ben a Jobbikhoz köthető Nemzeti Televízó azt írta akkori posztjában, hogy „Jobbik-szimpatizánst bántalmaztak Debrecenben. A fiatal nő 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, feljelentést tett. A tettet egy fideszes követte el.” Az esetről a videófelvétel ma is elérhető. A jogerős ítéletben 600 ezer forint pénzbüntetést szabtak ki Tikász Ferencre, aki 2018-ban ugyancsak jogerősen pénzbüntetésre ítélték védekezésre képtelen személlyel szemben elkövetett testi sértés miatt.

A most pénteki eseményen a Debreciner szerint a Fidesz számos hajdú-bihari vezetője részt vett, a fotók tanúságai alapján ott volt például Kósa Lajos, Tasó László, Vitányi István és Bodó Sándor országgyűlési képviselő, valamint Antal Szabolcs és Papp Zsolt, akiket a párt Tasó László és Tiba István helyett indít egyéniben a 2026-os választáson, továbbá az a Széles Diána debreceni alpolgármester is, aki a híresztelések szerint Kósa Lajos helyett indul jövőre a város egyik országgyűlési választókerületében. Több képen látható Rácz Róbert megyei főispán is, a hajdú-bihari kormányhivatal vezetője, aki már a fideszes Harcosok Klubjának országos zászlóbontó eseményén is ott volt.