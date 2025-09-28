hatos lottó;Szerencsejáték Zrt.;

Akár egy logikai számsor is kezdődhetne a hatos lottón kihúzott számokkal

Telitalálat nem volt, és a nagyobb nyeremények most elkerülték a többi szerencsejátékost is.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 39. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

10 (tíz)

11 (tizenegy)

20 (húsz)

22 (huszonkettő)

39 (harminckilenc)

45 (negyvenöt)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 26 darab, nyereményük egyenként 420 145 forint;

4 találatos szelvény 1321 darab, nyereményük egyenként 8270 forint;

3 találatos szelvény 22 017 darab, nyereményük egyenként 3020 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint hattalálatos szelvény 3 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 319 millió forint.

