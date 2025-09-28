Nemcsák Károly még öt évig maradhat a József Attila Színház igazgatója, egy Shrek-előadás előtt még gyorsan kinevezték

kinevezés;József Attila Színház;igazgató;Nemcsák Károly;Hankó Balázs;

Nemcsák Károly marad a József Attila Színház igazgatója a következő ötéves ciklusban is. Kinevezési oklevelét Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter vasárnap adta át a Shrek, a Musical című előadás megtekintése előtt a színpadon.

Nemcsák Károly igazgató emlékeztetett arra, hogy mandátuma 2026. január 31-én lejár. – Úgy gondoltam, hogy még van elég erőm ahhoz, hogy egy következő ciklusra pályázzak - mondta. A pályázatot beadta, a minisztérium és a miniszter döntése, hogy alkalmasnak találják-e arra, hogy a következő öt évben is ő vezesse a József Attila Színházat és a társulatot.

Hankó Balázs gratulálva, és negyedik igazgatói ciklusára sok sikert kívánva adta át a kinevezési okmányt, amely szerint Nemcsák Károlyt a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására további öt évre, 2026. február 1-jétől 2031. január 31-ig nevezi ki. – Mi, magyarok színházszeretők vagyunk - mondta a miniszter, hozzátéve, hogy évente mintegy 7 millióan látogatnak el színházba, a József Attila Színház pedig évi 100 ezer nézőt fogad. Kiemelte: a népszínházjellegű teátrum kortárs és klasszikus darabokat mutat be, emellett olyan zenés műveket is játszik mint a Shrek, a Musical.

Mint mondta, az idén a József Attila Színház finanszírozása 400 millió forinttal, több mint 50 százalékkal emelkedett. Hozzátette: arra tettek vállalást, hogy az igazgató következő ötéves ciklusában 12 milliárd forintból megújul a színház.

Nemcsák Károly, Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész 2011 óta vezeti a budapesti József Attila Színházat. A Színház- és Filmművészeti Főiskolát 1981-ben végezte, majd Szegeden, később Zalaegerszegen, 1986-89-ig a Radnóti Színpadon, 1989-91-ig a Nemzeti Színházban, 1991-1996-ig a Budapesti Kamaraszínházban játszott. 1999-től a soproni Petőfi Színház, 2002-től a Turay Ida Színház tagja volt. A Magyar Televízióban 1987 és 1999 között sugárzott Szomszédok című teleregény egyik főszereplőjeként vált országosan ismertté. Munkája elismeréseként 1992-ben Jászai Mari-díjat, 2012-ben érdemes művész, 2021-ben kiváló művész címet kapott.