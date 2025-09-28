FREEDOM néven a Freeszfe hivatalosan is átvette pesti Jurányit

Fidesz;színház;Karácsony Gergely;Fővárosi Kögyűlés;Jurányi Ház;Szabolcs utca;közösségi tér;Freeszfe;

2025-09-28 15:26:00 CEST

A Fővárosi Közgyűlés döntése után már el is kezdődött a színház és közösségi tér kialakítása. A Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltása miatt otthontalanná vált egyesület januárra tervezi a költözést.

Hivatalosan is megkaptuk a Szabolcs utca 27. alatti épületet, amit nyilvános pályázaton nyertünk el! Ez lesz a Freeszfe új otthona, FREEDOM néven – közölte Facebook-oldalán az egyesület, amely a Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltása, egyetemfoglalása, oktatói és hallgatói egy részének kivonulása után alakult. A költözést 2026. januárra ütemezik, de – tették hozzá – a tér kialakítása már elkezdődött.

– A terveink szerint egy olyan nyitott, sokfunkciós tér jön itt létre, ahol az oktatás, a művészet és a közösség valóban együtt létezhet. Tantermek, stúdió, próbatermek, film- és mozgásterek, közösségi tér – mentális támogatással, a Freeszfe szellemiségében. Köszönjük azoknak, aki hittek és hisznek bennünk, velünk vannak és támogatnak bennünket. A FREEDOM nemcsak a miénk. Mindenkié, aki szeretne a részese lenni – olvasható a Freeszfe Egyesület bejegyzésében.

Vasárnap Karácsony Gergely főpolgármester is posztolt a szombati hivatalos átadásról. – Budapestnek ma talán a legnagyobb szüksége arra van, hogy legyenek szabad terei. Olyan helyek, ahol a művészet, az együttműködés és a közösség ereje formálja a jövőt – emelte ki Budapest vezetője, aki az eseményen résztvevő Cserhalmi György Kossuth-díjas színművészünk szavait idézte: „Nagyapám mindig azt mondta, hogy légy szabad. A lelked legyen szabad, fiam.”

A Népszava is beszámolt a Fővárosi Közgyűlés szerdai üléséről, amikor a végleges döntés megszületett a pesti Jurányi angyalföldi épületének birtokba adásáról. Az érintettek örömét még a fővárosi Fidesz-frakciónak sem sikerült elrontania, pedig a kormánypárti képviselők csupán üres színházi mutatványnak nevezték, hogy pályázat nyomán a Freeszfe nyert..