A Mi Hazánk jelöltje nyerte az időközi polgármester-választást Gyömrőn

Gyömrő;időközi polgármester-választás;egyéni képviselői helyek;Mi Hazánk Mozgalom;

2025-09-28 23:27:00 CEST

A Budapesthez közeli településen több mint 38 százalékos részvétel mellett Kisberk Szabolcsot a választók csaknem harmada támogatta.

Kisberk Szabolcsot a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjét választották Gyömrőn polgármesternek vasárnap 30,68 százalékos eredménnyel – közölte honlapján a Nemzeti Választási Iroda. Kisberk Szabolcs, a Hír TV egykori riportere, aki a főváros környéki településen tavaly októbertől önkormányzati képviselő, egyben a Pest Vármegyei Közgyűlésének tagja lett, 1838 szavazatot kapott (30,68 százalék).

A vasárnapi voksoláson Váradi Attila Független jelöltként, 1639 szavazattal (27,36 százalék) a második lett, Répás Tamás János a Jó Itt Élni! (JIE) jelöltje 1561 szavazattal (26,06 százalék) a harmadik helyet szerezte meg, míg Horváth István Attila a Hajnal Egyesület Gyömrőért (HEGY) jelöltje 952 szavazattal (15,89 százalék) a negyedik helyen végzett.

A választási névjegyzékben szereplő 15 637 választási választópolgár 16 szavazókörben voksolhatott. A választáson 6041 választópolgár adta le a szavazatát (38,64 százalék), ebből érvénytelen szavazat 52 volt. Az időközi választásra azért volt szükség a településen, mert a 2024-ben megválasztott polgármester, Tóth János (Jó Itt Élni Egyesület) július 15-ei hatállyal lemondott. A településen a 2. és a 6. számú egyéni választókerületekben a képviselők lemondása miatt szintén időközi választást tartottak, amelyen egy független jelölt és egy, a HEGY-hez tartozó jelölt szerzett mandátumot.