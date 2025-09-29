Toroczkai László történelmi győzelemről beszél Gyömrő kapcsán, Horn Gábor viszont óvatosságra intette a pártelnököt

Republikon Intézet;gyömrői polgármester;Mi Hazánk Mozgalom;

2025-09-29 17:56:00 CEST

Erősen túlzott a szélsőjobb öröme.

Az előző polgármester, Tóth János (Jó Itt Élni Egyesület) lemondása miatt tartottak időközi választást Gyömrőn. A fővárosi agglomerációhoz tartozó város új polgármestere a Mi Hazánk jelöltjeként induló Kisberk Szabolcs, a szélsőjobboldali párt kommunikációs igazgatója lett a szavazatok csaknem 31 százalékával.

A Fidesz vagy a Tisza Párt senkit nem indított, a másik három jelölt függetlenként, illetve egy-egy civil szervezet színeiben szerepelt.

Váradi Attila 27, Répás Tamás János 26, Horváth István Attila 16 százalékot kapott. A részvételi arány – ahhoz képest, hogy időközi választásról beszélünk – viszonylag magas volt: a több mint 15 ezer 600 szavazásra jogosult gyömrői majdnem 39 százaléka (nagyjából 6 ezer ember) voksolt. Kisberk 200 szavazattal előzte meg a második helyezettet.

Kisberk Szabolcs eddig is a város önkormányzati képviselője volt, nem egyéni körzetben, hanem kompenzációs listáról szerzett mandátumot. A Mi Hazánkhoz kötődő Magyar Jelen méltatása szerint „nemcsak a gyömrői állatkínzótelep felszámolása, hanem több korrupciós ügy felderítése és a fehérgalléros bűnözők elleni küzdelme miatt is ismert a településen”. Kisberk azt ígérte, hogy megválasztása esetén a gyömrőiekkel közösen lebontja a városra több évtizede rátelepedett korrupt rendszert. Ezek a jelek arra utalnak, hogy képviselői tevékenységében és kampányában nem a klasszikus szélsőjobbos ideológiai üzenetek domináltak.

Toroczkai László pártelnök diadalittas bejegyzéssel gratulált Kisberk Szabolcsnak az X közösségi platformon. „A Mi Hazánk Mozgalom a történetének eddigi legnagyobb győzelmét aratta” – írta. A közel 31 százalékos eredménnyel szerinte „újabb, immáron megsemmisítő csapást mértünk a hazug közvélemény-kutatókra”. A pártelnök azzal érvelt: ha Budapest vonzáskörzetében is győzelemre képesek, akkor hogyan állhatnak vidéken, ahol „már eddig is 20 százalék feletti eredményeket” értek el. „Fel a győzelemre! Mindenhol” – zárta bejegyzését Toroczkai László.

„Imádom, amikor a közvélemény-kutatók a legfőbb ellenségei a politikai szereplőknek” – ironizált Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. A politikai elemző lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta: mindig el szokta mondani, és ez most sincs másképp, hogy egy önkormányzati választás eredményéből nem lehet nagypolitikai következtetéseket levonni. Jelen esetben már csak azért sem, mert se fideszes, se tiszás jelölt nem indult a polgármesteri tisztségért.

- Bár Gyömrőn relatív magas volt a részvételi arány, jócskán elmaradt attól, ami majd az országgyűlési választáson várható – folytatta Horn Gábor. Az, hogy egy polgármester-választáson kit szavaznak meg, egészen más történet, mint egy parlamenti választás, ahol sokkal inkább pártokat, és nem személyeket keresnek az emberek. Az önkormányzati választás nem a központi hatalom gyakorlásáról, nem a parlament összetételéről szól, ezért nincs országos jelentősége – ismételte meg.

Horn Gábor nem ismeri a gyömrői viszonyokat, az eredményből ezért csak egyetlen következtetést tud levonni: a „szélsőjobboldal körül keringő” Fidesz szavazói számára elfogadható a szélsőjobboldali Mi Hazánk. Minden egyéb megállapításhoz tisztában kellene lenni a városban kialakult helyzettel.

A Republikon Intézet legutóbbi, szeptember elején közölt felmérése szerint a Mi Hazánk népszerűsége valamelyest emelkedett az előző hónaphoz képest, a párt a teljes népességen belül 6, a pártválasztók körében 8 százalékon áll. Horn Gábor egészen biztosra veszi, hogy a Mi Hazánknak – mint pártnak – nincs több mint 30 százalékos támogatottsága Gyömrőn. Állításának igazolására a tavalyi EP-választás eredményét hozta elő: a Mi Hazánk akkor 7,5 százalékot ért el a városban.