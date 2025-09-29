Fidesz: Önök Majdant akartak csinálni Budapesten

Fidesz;ellenzék;botrány;Országgyűlés;napirend előtti felszólalások;Szőlő utca;Zsolti bácsi;

2025-09-29 17:34:00 CEST

A napirend előtti felszólalásokban az ellenzék részéről gyakran a hazugság, lebukás, fenyegetés, a kormánypárti válaszokban az álhír, lejárató kampány, felelősségre vonás szavak bukkantak fel. A gyermekvédelemben kialakult borzalmas helyzet megoldása, az igazság kiderítése tovább várat magára.

A fideszesek már egy hete fenyegetik a DK-t és Dobrev Klárát, mert Arató Gergely megkérdezte a parlamentben, hogy ki az a Zsolti bácsi – idézte a Telex az Országgyűlésben hétfőn napirend előtti felszólaló Barkóczi Balázst, aki szintén a Demokratikus Koalíció politikusa. A parlamenti képviselő emlékeztetett, hogy Arató az interneten, bizonyítékok nélkül terjedő pletykákra alapozva kérdezte ezt meg a miniszterelnök-helyettestől, Semjén pedig sokak meglepetésére szót kért, és azt mondta, hogy „soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze”, és egy ördögien felépített karaktergyilkosság zajlik ellene, ami „maga a vérvád”.

Barkóczi, most a fideszes támadásokra reagált, amikor arról beszélt: „A kérdést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek mint az Orbán-kormány második emberének tettük fel, mert a DK meggyőződése, hogy az Orbán-kormány bűne az, hogy az állami javítóintézet igazgatója évekig kényszeríthetett prostitúcióra kiskorú lányokat. Semjén Zsolt viszont úgy érezte, a kérdés rá vonatkozik, megszólítottnak érezte magát”.

Azzal, hogy fideszes képviselők és Orbán Viktor is Semjén védelmére keltek – vélekedett az ellenzéki képviselő – saját magukat buktatták le, mert a saját módszereikből indultak ki. – Önök ugyanis 15 éve hazudnak a magyar embereknek – tette hozzá.

A kormány részéről hétfőn Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy reagált Barkóczi felszólalására, hogy szerinte az ellenzéki politikus „hazudik, rágalmaz, szervezett lejárató kampányt indítottak a kormány ellen, és párttársaival együtt a bíróság előtt fog felelni”. Répássy megismételte a fideszes magyarázkodást, miszerint Tuzson Bence igazságügyi miniszter jelentése szerint a büntetőügyben kiskorú sértett és politikus neve nem merült fel, a miniszterek ártatlanságához kétség nem fér, és az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerül.

Szabó Tímea (Párbeszéd) is a Szőlő utcai botránnyal próbálta szembesíteni a fideszeseket. – A kormány hazugságcunamit, gyakorlatilag észak-koreai fenyegetéshullámot indított ellenzéki politikusok és a független sajtó ellen, miközben Orbán Viktor, Rogán Antal, Kocsis Máté semmi mást nem csináltak az elmúlt 15 évben, csak aljas hazugságokat találtak ki ellenzéki politikusokról. Valahogy Semjén Zsolt ezeket nem találta annyira felháborítónak”.

– Ez az ügy azért rázta meg a kormány köreit, mert a kormány 15 éves hazugságcunamija és trágyája ömlött az önök nyakába, ebből próbálnak most kikecmeregni és levegőhöz jutni. A Szőlő utcai botrány pedig valójában a nem létező gyerekvédelemről szól, arról, hogy senki sincs biztonságban, arról, hogy másfél éve nem lehet tudni, ki engedélyezte K. Endre kegyelmi kérvényét – tette hozzá, majd kifakadt:

„Tudják, ki az a Zsolti bácsi? A Fidesz egész rendszere. Zsolti bácsi nem egy ember, hanem az a bántalmazó, pedofilokat védő, a bántalmazott gyerekektől fejüket elfordító fideszes politika, amit 15 éve látunk.”

Minderre Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára úgy reagált, Szabó „próbálja menteni a menthetetlent”, az egész egy álhírbotrány, aminek most megálljt fognak parancsolni, és mindenki felelni fog a szavaiért. Az Index tudósítása szerint Rétvári Bence egyenesen számon kérte a felháborodott és hangoskodó Szabó Tímeát: „Kiabálni tud, alaptalanul vádaskodni tud, a szemembe nézni nem tud.”

A kormánypárti államtitkár segítségére sietett a fideszes Balla György is, aki a gyermekek sorsa helyett a kormány sorsáért aggódott. Szerinte ugyanis ez az elmúlt 30-35 év legocsmányabb lejárató hadjárata, aminek az a célja, hogy megbuktassák a magyar kormányt. – Önök zavargásokat akartak kiprovokálni. Önök Majdant akartak csinálni Budapesten, ez volt a valódi szándékuk – tette hozzá.