„Legyen a Pécs Pride is szabad!” – Már 25 ezren írták alá az Amnesty International petícióját

Te csatlakoztál már ahhoz a közel 25 ezer emberhez, akik világszerte a Pécs Pride betiltása ellen szólalnak fel? Júniusban – amikor a kormány a Budapest Pride-ot próbálta ellehetetleníteni – mellénk állt az Amnesty nemzetközi közössége, most pedig a Pécs Pride megvédéséért egyesítik erőiket a szabadságszerető emberek – írja hírlevelében az Amnesty International (AI). A nemzetközi jogvédő szervezet kiemelte, hogy Tajvantól Írországon át Spanyolországig tízezrek szólítják fel a rendőrséget, hogy biztosítsa a Pécs Pride zavartalan, békés megtartását.
– Ma a Pécs Pride-ot tiltják be, de holnap bármelyik másik, kormánynak nem tetsző csoport is célkeresztbe kerülhet. A cél egyértelmű: megfélemlíteni és elhallgattatni mindenkit, aki nem a jól bejáratott, évek óta sulykolt kormánypropagandát hangoztatja. Ez ellen pedig csak úgy tudunk hatékonyan fellépni, ha nem hagyjuk magunkat. Ha összefogunk és együttes erővel mutatjuk meg, hogy egy mindenki számára szabad és biztonságos országban akarunk élni. Júniusban már sikerült, most is sikerülni fog – írták.
Az AI honlapján olvasható petíció felhívja a figyelmet arra, hogy a kormány márciusban úgy módosíttatta a törvényt, hogy betilthassák a szexuális és nemi kisebbségek jogegyenlőségéért tartott tüntetéseket. Ráadásul a rendőrség arcképelemző technológiával azonosíthatja be a résztvevőket, ami példátlanul súlyos beavatkozás a magánéletünkbe és az egész társadalom megfélemlítését szolgálja.Civil szervezetek kötelezettségszegési eljárást kérnek az Európai Bíróságtól Magyarország ellen a betiltott Pécs Pride miatt
– Erre a jogsértő törvénymódosításra hivatkozva szeptember 5-én a Pécsi Rendőrkapitányság betiltotta az 5. Pécs Pride-ot, mert azt akarják elérni, hogy ne állhassunk ki a mindannyiunk számára egyenlő és biztonságos Magyarországért. De ez megint nem fog sikerülni. A júniusi Budapest Pride-ot is be akarták tiltani, azonban az a hatalom minden szándéka és próbálkozása ellenére óriási siker lett. Minden korábbinál több ember vonult fel, hogy kifejezze: elege van a kirekesztésből és a jogainak semmibevételéből – áll a petícióban.Világhírű lesz a betiltott Pécs Pride is, több EP-képviselő jönni akarFellebbeznek a szervezők a Pécs Pride-ot betiltó rendőrségi határozat ellen, mindenképpen megtartják a rendezvényt124 ezer aláírással kéri a BRFK-tól az Amnesty International, hogy biztosítson szabad utat a Pride-nak