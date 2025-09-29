Pécs;Európai Bíróság;civil szervezetek;pride;kötelezettségszegési eljárás;Pécs Pride;

2025-09-29 11:43:00 CEST

Civil szervezetek kötelezettségszegési eljárást kérnek az Európai Bíróságtól Magyarország ellen a betiltott Pécs Pride miatt

Emellett azt akarják, függesszék fel a jogszabályt, mely lehetővé teszi a Pride-okon résztvevők biometrikus megfigyelését.