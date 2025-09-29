Civil szervezetek kötelezettségszegési eljárást kérnek az Európai Bíróságtól Magyarország ellen a betiltott Pécs Pride miatt

Sürgős ideiglenes intézkedéseket kér az Európai Bíróságtól civil szervezetek egy csoportja a Pécs Pride miatt – írja a Telex.
A portál szerint a szervezetek azt kérik,
függesszék fel a jogszabályt, mely lehetővé teszi a Pride-okon résztvevők biometrikus megfigyelését,
és indítsanak kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen.
A kezdeményezésben a Liberties, az EDRi, az ECNL és a TASZ vesz részt, ők hétfőn levélben fordulnak az Európai Bizottsághoz. Ebben azt írják az Európai Bizottságnak, hogy
„miközben a magyar kormány tárgyal az uniós források feloldásáról, közben egyre inkább megsérti a jogállamiságot a Pécs Pride betiltásával és az arcfelismerő technológia bevezetésével”.
Mint azt nemrég lapunk megtudta, négy európai parlamenti frakció vezetője ugyancsak közös levélben kérte az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a rendezvény védelmében. – A budapestihez hasonlóan a betiltott Pécs Pride-ra is figyelnie kellene a világnak – hangsúlyozta a Népszavának Kim van Sparrentak európai parlamenti képviselő, aki egyike azoknak az EP-képviselőknek, akik Pécsre látogatnak a felvonulásra. A holland zöldpárti képviselő szerint a Budapest Pride esetében is időbe telt, mire a világhoz eljutott a tiltás híre. Akkor – mint arról többször írtunk – Orbán Viktor kormányfő be akarta tiltani a rendezvényt, módosította az Alaptörvényt és a gyülekezési törvényt is, júniusban viszont a Fővárosi Önkormányzat egy kerülőúttal, saját rendezvényeként megszervezve kivonta a felvonulást a törvény hatálya alól. Az október 4-ére tervezett pécsi rendezvénynél viszont egyelőre ilyen segítség nem látszik, a rendezvényt hivatalosan betiltotta a rendőrség, amit a Kúria helybenhagyott. A résztvevőkre így pénzbüntetést szabhatnak ki, a szervezőket pedig börtönnel is fenyegeti a törvény.