Fellebbeznek a szervezők a Pécs Pride-ot betiltó rendőrségi határozat ellen, mindenképpen megtartják a rendezvényt

2025-09-08 17:00:00 CEST

A korábbi éveknél több résztvevőre számítanak.

A rendőrség – mint arról már írtunk – a múlt héten betiltotta az október 4-re meghirdetett Pécs Pride-ot. A döntés nem volt váratlan, hisz az alaptörvény márciusi módosítása óta tilos olyan gyűlést tartani, ami a homoszexualitást népszerűsíti vagy megjeleníti.

Vidéken eddig csak a baranyai megyeszékhelyen volt pride: először 2021-ben, akkor 1700-an vonultak fel, a következő három évben ennél kevesebben vettek részt a mindig békés, jó kedélyű rendezvényen. Az ötödik pécsi szivárványos ünnep viszont veszélybe került a már említett jogszabály-módosítással. Júniusban, a Budapest Pride hatósági tiltása után a pécsi felvonulást életre hívó egyesület, a Diverse Youth Network vezetője, Buzás-Hábel Géza azt nyilatkozta lapunknak, hogy akkor is megtartják a saját rendezvényüket, ha a rendőrség nem ad rá engedélyt. Úgy tűnik, ehhez az ígéretéhez továbbra is tartja magát a civil szervezet.

Megkerestük Buzás-Hábel Gézát, aki írásban válaszolt kérdéseinkre, és levelében így fogalmazott: „a hatóság döntése nem ért bennünket meglepetésként – a budapesti eset tapasztalatai alapján számítottunk rá, hogy Pécsett is hasonló tiltó határozat születik. Erre az eshetőségre fel is készültünk, ezért szoros együttműködésben állunk Magyarország legjelentősebb jogvédő szervezeteivel, a TASZ-szal, a Magyar Helsinki Bizottsággal, az Amnesty-vel, valamint a Háttér Társasággal.

„Célunk, hogy az ügyet a jogorvoslati lehetőségek teljes körének kihasználásával eljuttassuk a Kúriáig, szükség esetén pedig nemzetközi fórumok, így például a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága elé. Bár valószínűsíthető, hogy a hazai bíróságokon is elutasító döntések születnek, jogi és erkölcsi kötelességünk végigvinni ezt a folyamatot, és kiállni az alapvető jogaink mellett. Ezért, ha marad a hatósági tiltás, a Pécs Pride-ot akkor is megtartjuk.”

Amikor a Diverse Youth Network bejelentette a rendőrségnek az idei felvonulást, minimum ezer résztvevőt megmozgató rendezvényre számítottak. Arra a kérdésre, hogy a tiltás miképp hat a felvonulás iránti érdeklődésre, és a várható rendőrségi fellépés, valamint az akár 200 ezer forintig „feltornászható” bírság elijeszti-e az ügy szimpatizánsait, Buzás-Hábel Géza ekképp felelt:

„erről előzetes felmérésünk nincsen, azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy gondoljuk, hogy a Pride iránti érdeklődés a jelentős tiltás ellenére is erős, sőt erősödött.

A korábbi Pécs Pride események minden alkalommal nagy nyilvánosságot és széles társadalmi figyelmet kaptak. A közösségeinktől és támogatóinktól folyamatosan érkeznek visszajelzések, amelyek azt mutatják, hogy a queer közösség, a civil szervezetek, valamint a szövetséges közösségek erős igényt fogalmaznak meg a láthatóságra és az önkifejezés szabadságára. A társadalmi diskurzus és a médiafigyelem miatt a tiltás még tovább növelte az esemény iránti érdeklődést”.

Ismert, hogy Budapesten a pride betiltása után a városvezetés kiállt a szivárványos felvonulás mellett (végül több százezren vettek részt a rendezvényen), ezért arról is kérdeztük Buzás-Hábelt, hogy Pécsen tárgyaltak-e az önkormányzattal a rendezvényről. A Diverse Youth Network vezetője ezzel kapcsolatban leírta, hogy

nem kívántak az önkormányzat támogatására építeni. Nem keresték meg a polgármestert sem, hogy formális partnerséget kérjenek, mivel úgy vélik: egy ilyen esemény nem függhet politikai szereplők akaratától.

Az ügyben megkerestük Pécs ellenzéki összefogással megválasztott polgármesterét, Péterffy Attilát, hogy megtudjuk, a városvezetés támogatja-e a felvonulást? A polgármesteri hivatal sajtóreferense ezt a kétmondatos levelet küldte: „A város vezetésének mindig fontos a pécsi közösség békéje és biztonsága. Most arra kérjük a sajtót, hogy legyen türelemmel, a megfelelő időben fogunk reagálni.”

A Pécs Pride szervezőinek elszántságát érezhetően erősíti a fővárosi melegfelvonulás kiugróan erős támogatottsága. Erről Buzás-Hábel a következőképpen vélekedett: a Budapest Pride az egyik legnagyobb szabású, rendszerváltás utáni erődemonstráció volt a magyar társadalom történetében. Az ott megélt közösségi összefogás és kiállás után számunkra nem volt kérdés: a Pécs Pride-ot mindenképpen meg kell rendezni. A budapesti tapasztalatok megerősítettek bennünket abban, hogy van értelme kiállni az alapvető jogainkért, és van ereje a közösségünknek – még akkor is, ha hatósági akadályokkal kell szembenéznünk.