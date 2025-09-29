Az Index szerint véleményt közöltek és nem is a Tisza Pártról szólt, amikor azt állították, hogy a Tisza Párt brutális adóemelésre készülhet

Index.hu;adóemelés;sajtóper;Tisza Párt;

2025-09-29 19:35:00 CEST

Eközben a teljes kormányzati propagandagépezet a fideszessé változtatott lap szerzőmegjelölés nélküli cikkére hivatkozva vádolja adóemeléssel a Magyar Péter vezette ellenzéki formációt.

Mint lapunk is beszámolt róla, Magyar Péter a mai napon feldúltan posztolta a Facebookon: „egészen botrányos ítéletben védte meg ma a Fővárosi Törvényszék az orbáni propagandalappá silányított Indexet. Az eljáró bíró nem volt hajlandó meghallgatni a Tisza Párt adópolitikai szakértőjét, Kármán Andrást, aki elmondta volna, hogy a Tisza soha nem tervezte a személyi jövedelemadó emelését és az Index által megjelentetett papírfecni egy ócska hamisítvány.”

A Telex azóta megszerezte az Index ellenkérelmét, amit a Fidesz-közeli lap ügyvédje, Bodolai László nyújtott be az ellenzéki párt által indított helyreigazítási perben. Ebben azt az érvet sikerült megfogalmazni, hogy szerintük a cikk nem is a Tisza Pártról szól, és amúgy is csak véleményt fogalmaztak meg benne.

Pedig a cikk osztás, szorzás, összeadás és kivonás után sem úgy néz ki, mint egy publicisztika, és értelmezni is nehéz másképpen, mint hogy az a Tisza Pártról szólna. Egy, az Index birtokába került feljegyzésből kiderül: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt - olvasható a cikk címe, ahol szerzőmegjelölés gyanánt egy H. H. monogramot adtak meg. Ilyen monogramú szerző nincs a lap impresszumában, ami pedig az írásban megfogalmazottakat illeti, két, kinyomtatott A4-es papírlapra hivatkoztak, amelyen sem aláírás, sem pecsét nem szerepelt, azaz még azt sem lehet belőle megállapítani, hogy a dokumentumot valóban a Tisza Pártnál írták-e, vagy valaki más hozta azt össze. Az ebből könnyedén megfogalmazható dilemmát pedig azzal igyekeztek feloldani, hogy „több, a Tisza Párt gazdasági terveire rálátó”, de meg nem nevezett forrás megerősítette az állítólagos információkat. Az ellenzéki párt ugyan azonnal tagadta, hogy a jelzett tervek valósak lennének és beperelte a kormányközeli lapot, ennek ellenére a bíróság helyt adott a Bodolai-féle érvelésnek, miszerint a konkrét vádakat megfogalmazó írás egy vélemény.

Amely „véleményre” hivatkozva egyébként a teljes kormányzati propagandagépezet egész pályás letámadást indított a Magyar Péter vezette formáció ellen, ideértve a készülő nemzeti konzultációt is, amelybe ennek apropóján vették bele az adóügyi kérdéseket. A fideszes kommunikáció pedig meg is alkotta a „Tisza-adó” kifejezést, amit azóta is harsog a teljes kormánypárti médiagépezet és az ingyenes YouTube-on sem tudunk megnézni egy videót anélkül, hogy egy mesterséges intelligencia által generált Magyar Péter bele nem túrna egy családi tortába azzal, hogy „jött a 33 százalékáért”.

Az Index közzé is tett egy közleményt, amelyben büszkén és offenzív megfogalmazással adják olvasóik tudtára, hogy pert nyertek - cikkünk írásakor is ez olvasható vezető anyagban a portálon. Itt beszámoltak egyebek közt arról is, hogy a bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz áfa perköltséget kell fizetnie az Indexnek, továbbá közölték, hogy „az Index elvárja Magyar Pétertől, hogy nyilvánosan kérjen elnézést szerkesztőségünktől, megfenyegetett munkatársainktól, és törölje azokat a rágalmazó posztokat, amelyekkel teleszórta a közösségi médiát a bírósági ítélet előtt.”

A Telex által ismertetett indexes kereseti ellenkérelemben az állt: „álláspontunk szerint a felperesnek nincs kereshetőségi joga a jelen ügyben. A cikk nem a felperes Tisza Pártról szól, hanem a Tisza Párt gazdasági kabinetje s még inkább annak szakértője által megfogalmazott gazdasági tervekről. A cikk így is jelöli meg a hivatkozott feljegyzés szerzőit: »a párt gazdasági kabinetjének tervei; az anyag megszövegezői; gazdasági munkacsoportjának javaslattevői; gazdasági program megalkotásával megbízott szakemberek«”. Vagyis arra jutottak, hogy azért nem kérhet helyreigazítást a Tisza Párt, mert a sérelmezett cikk nem rájuk vonatkozik. Az ellenkérelemben azzal is védekeztek, hogy az Index nem jelentette ki egyértelműen a cikkben, hogy az adóemelésről szóló terv a Tisza Párt hivatalos programja vagy állásfoglalása lenne. Az más kérdés, hogy az írást elolvasva ismét csak nehéz másra következtetni.

Bodolai László az indoklásban felidézte azt a kormányzati kommunikáció által visszhangzott, kiragadott gondolatsort is Tarr Zoltántól, a Tisza Párt EP-képviselőjétől, miszerint a választás előtt bizonyos dolgokról nem lehet beszélni, de választást kell nyerni és utána mindent lehet. Ez egy etyeki fórumon hangzott el, ahol kiderült, hogy a jelenlévők inkább a progresszív adórendszert tartanák helyesnek a jelenlegi, egykulcsos helyett. „Amennyiben az országgyűlési választást megnyerik, mindent megtehetnek” - idézi a Telex a Bodolai-féle Tarr-idézetet, ami egyébként pontatlan, mert a tiszás politikus egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”. Tarr Zoltán a 444-nek nyilatkozva ezt később úgy fordította le, hogy a jelenlegi közéleti helyzet annyira toxikus, hogy bizonyos dolgokról egyszerűen nem lehet beszélni, beszélgetni, s abban bízik, hogy ha választást nyernek, akkor lehet majd olyan témákról is beszélgetni, amiről amúgy különféle vélemények vannak. A Fidesz viszont az etyeki mondatokat azóta is úgy tálalja, mintha a tiszás EP-képviselő azt ismerte volna be, hogy adóemelésre készülnek.

A Telex szerint az is szerepelt az indoklásban, hogy a Tisza Párt mindeddig nem hozta nyilvánosságra az adóprogramját, ami nem igaz, mert az ellenzéki formáció többször is kifejtette az elképzeléseit, az augusztusi Index-cikk után pedig teljes fokozatra is kapcsoltak a témában, az indexes ellenkérelem pedig szeptember 25-én született. A párt adópolitikai szakértőjét, Kármán Andrást szeptember 7-én mutatták be Kötcsén.

A Tisza Párt a Telexszel azt közölte, fellebbezni fognak az Index javára döntő ítélet ellen.