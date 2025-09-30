Az egyének pártpreferenciáit érdemben nem tudja befolyásolni, hogy kivezetik a politikai hirdetéseket a közösségi felületekről

Google;youtube;politikai hirdetés;Meta;

2025-09-30 12:30:00 CEST

Nem hoz nagy változást a digitális detox.

– Mentálhigiénés szempontból pozitív változás, hogy megszűnt a politikai hirdetések hatalmas dömpingje, ám politikai meggyőződés szempontjából viszont ez irreleváns – mondta lapunknak Síklaki István szociálpszichológus azzal kapcsolatban, hogy a Google szeptember 22-től már kivezette a politikai hirdetéseket a felületeiről. Ez leginkább a YouTube reklámoknál érezteti hatását.

Mint arról lapunk is beszámolt: az Európai Unió, „Szabályozás a politikai reklámok átláthatóságáról és célzásáról” elnevezésű rendelete miatt a Google már tavaly bejelentette, teljesen kifarol a politikai hirdetések mögül. Októbertől ugyanis a hirdetéseket „átláthatósági címkével és könnyen visszakereshető átláthatósági tájékoztatóval kell ellátni”. Vagyis a polgárok számára egyértelműen ki kell derülnie, ki adta fel, ki fizette a hirdetést, milyen választásról, esetleg népszavasáról van benne szó, melyik párthoz kötődik, illetve jelezni kell a ráköltött összeget és a „célzási technikákat” is (azaz, hogy milyen csoportoknak szánják a hirdetést).

A Google után a másik techóriás, a Meta (Facebook, Instagram) is bejelentette, hogy a rendelet miatt száműzi a politikai és társadalmi tartalmú hirdetéseket a felületeiről. Noha az intézkedés egész Európát érinti, Magyarországon, különösen a Fidesz számára nagy érvágás lehet, hiszen a kormányoldal csak a Meta rendszerében szeptember 8 -14 között 286 millió forintot költött, amivel egyébként Európa-bajnok lett Magyarország. A Megafon költése pedig 2020-2024 között meghaladta a 2 milliárd forintot is.

Milyen hatással lesz a választókra, hogy ezentúl nem fognak ekkora mennyiségben találkozni politikai üzenetekkel? Faludi Viktória pszichológus szerint érdemes felidézni az online világ előtti időket, amikor jobban előtérbe kerültek a személyes beszélgetések.

– Elég sok kísérleti adat áll rendelkezésre arról, hogy a digitális megvonás, detox következtében az emberek jobban kezdenek figyelni a külvilágra. Elképzelhető, hogy egyesekben igény támad a kritikai gondolkodásra, de a többség esetén ezt nem tartom valószínűnek. Már csak azért sem, mert a politikai erők meg fogják találni az offline alternatívákat arra, hogy az üzenetek mégis célt érjenek. Így nem hiszem, hogy érdemi változást történik. A pártválasztás eleve hitbéli kérdés, és a hirdetések sokkal inkább megerősítik az egyént a saját hitrendszerében, és nem befolyásolják azt – fogalmazott, majd hozzátette: az utóbbi kampányok üzenetei leginkább az egzisztenciális, a megsemmisüléstől való félelemre alapoztak.

– Ha nem merül fel állandóan a háború kérdése, az oldhatja az egyéni szorongásokat, ami nyilvánvalóan ráfér a magyar társadalomra – vélekedett Faludi Viktória.

Síklaki István ezt azzal egészítette ki, hogy az indulatok szintjén is minimális hatása lesz a politikai hirdetések kivezetésének.

– Az indulatokat már eleve felkorbácsolták, és kétségünk se legyen afelől, hogy tenni fognak azért, hogy ez így is maradjon. A kormánypártiak alapvetően olyan helyekről tájékozódnak, ahol ugyanezeket az üzeneteket, gyakran agresszív stílusban olvassák, látják, hallgatják. Az uszítás megjelenik Orbán Viktor pénteki Kossuth rádiós interjújában, vagy a Harcosok órájában is. Ezeket az érzelmeket ugyanis a magszavazókban kell kiváltani, őket pedig megtalálják a már ismert csatornákon keresztül – mondta a szociálpszichológus, aki azt is elárulta, ennek részben az is oka, hogy az egyén gondolkodására sokkal inkább a saját közössége véleménye van hatással. A hirdetések pedig már a közösségi gondolkodás szűrőjén keresztül erősítik meg az egyén percepcióját.