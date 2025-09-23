Politikai hirdetések: Európa-bajnok lett a NER a Metán, amíg a Tisza tokkal-vonóval 835 ezret költött, Orbán Viktor oldalára 70 milliót szórtak el

Facebook;politikai hirdetések;Meta;

2025-09-23 05:50:00 CEST

Meglett az aranyérem, a Facebookon szeptember második hetében mi költöttünk a legtöbbet politikai hirdetésekre az Európai Unió területén. Egy hét alatt összesen 309 millió forint ment el, és még nincs vége.

Elértük az Európa-bajnoki címet, szeptember 8. és 14. között, azaz szeptember második hetében 309 millió forintot fordított Magyarország politikai hirdetésekre a Meta rendszerében (Facebook, Instagram). Ebből a kormányoldal 286 milliót, az ellenzék 15 milliót, a Tisza Párt 835 ezret költött – mondta lapunknak Lévai Richárd marketingspecialista, aki hozzátette, ilyen számokat az elmúlt kampányok utolsó heteiben lehetett látni. Még 2024 májusának egyik hetében (ami az Európa Parlamenti és Önkormányzati választás előtti hónap volt) is „csak” 151 milliót költött a kormányoldal.

A mostani 286 millióból 98 ment a médiára, beleértve a Megafont és az újabban sokkal többet futtatott Nemzeti Ellenállás Mozgalmat, mely leginkább mesterséges intelligenciával készített videókkal operál. Például a most a YouTube-n futó reklámot is nekik köszönheti a nagyérdemű, amikor Magyar Péter beront egy családi szülinapra, és kezével belemarkol egy tortába, mondván, jött a 33 százalékáért. További 78 milliót politikusokra szórt ki a kormányzat, a párt oldalain pedig 80 milliót költöttek.

Ami a Tiszát illet, a maga 835 ezréből valójában 645 ezret költött ténylegesen a párt. A maradék összeget a Tisza Szigetek költik, és mint arra Lévai Richárd felhívta a figyelmet, ezek igen apró összegek, és feltehetően a közösségek fizetik maguknak , nem pedig a pártközpont.

Egyébként nem véletlen, hogy apait-anyait belead az Orbán-kormány, hisz október 10-től a Meta rendszerében sem lehet majd politikai, társadalmi hirdetéseket feladni. Az Európai Unió „Szabályozás a politikai reklámok átláthatóságáról és célzásáról” elnevezésű rendelete ugyanis meglehetősen szigorúan szabályozza majd a politikai hirdetéseket az online platformokon, emiatt az amerikai óriás techcégek kihátráltak az egyébként számukra nem túl nagy bevétellel járó (békeidőben a teljes bevétel fél százaléka) politikai hirdetések mögül. A Google már a hétfői naptól betiltotta az ilyen témájú hirdetéseket. Ez persze nem jelenti, hogy keddtől egyáltalán nem lehet majd politikai vagy társadalmi hirdetéseket látni, hisz a már kifizetett hirdetések még lemennek, de a továbbiakban újabbat nem lehet majd megrendelni. Politikai szereplők esetében ez elsősorban a YouTube-reklámok területén fog érződni.

A megnövekedett költések egyébként egész Európában megjelentek, mindenki arra készül, hogy kivezetik a politikai hirdetéseket.

– Egész nyáron a britek voltak az elsők, viszont most Németország is elkezdett erősebben költeni. Igaz,

nominálisan még mindig tíz százalékkal költünk többet a németeknél, lakosságarányosan pedig még látványosabb, mennyire vezetünk az európai országok között

– fogalmazott Lévai Richárd, aki arról is beszélt, hogy a legtöbben arra használják ezt az időszakot, hogy valami más megoldás felé tereljék az embereket, akiket eddig hirdetések útján értek el. Például a Kétfarkú Kutyapárt azt írta: az utolsó hirdetés, a többit majd e-mailben. Így ők most adatbázist próbálnak építeni, hogy hírlevél formájában kapcsolatot tudjanak tartani a választókkal. Orbán Viktor esetén pedig a chatbotját próbálták hasonló céllal hirdetni. – A chatbot egyébként nem tud egy hírlevelet pótolni, nem úgy van kitalálva a rendszer. Viszont egy csomó adatot megtud a felhasználókról. Nem a klasszikus értelemben, bár ha valaki beleegyezik, akkor még a telefonszámát és e-mail címét is megadhatja, de elsősorban arra alkalmas, hogy információt gyűjtsön azokról, akik feliratkoznak rá. Például ha Orbán Viktor küld egy linket a chatboton keresztül, és valaki rákattint, az már egy adat arról, hogy milyen téma lehet az adott embernek érdekes. Így a továbbiakban ezekből az információkból kialakul egy profil arról, miről érdemes neki üzeneteket küldeni, amivel fenntartják az érdeklődését – magyarázta a marketing specialista.

Ami pedig a költéseket illeti, az már most világosan látszik, hogy szeptember második hete még csak nem is a tetőzés lesz. Lévai Richárd arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt héten csak Orbán Viktor oldalára 70 milliót költöttek, a Nemzeti Ellenmállás Mozgalom 40-et, a Harcosok Klubja pedig 45-öt. Ez alapján ha kijönnek az összesített adatok, az feltehetően túl fogja szárnyalni a 286 milliót is.