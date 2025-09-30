Rekordprofitot ért el Mészáros Lőrinc egyik legfontosabb cége

profit;Mészáros Lőrinc;Opus Global;

2025-09-30

Nem aggódtunk.

Minden eddiginél magasabb, 21,2 milliárd forintos nettó féléves profitot ért el az OPUS GLOBAL Nyrt. az első fél évben – jelentette be a társaság a Magyar Távirati Irodának (MTI) megküldött közleményében.

A 246,2 milliárd forintos árbevétel mellett 30,3 milliárd forintos üzemi eredményt ért el a társaság csoportszinten hat hónap alatt. Az üzemi eredmény 28 százalékkal lett magasabb a tavalyinál, amiben jelentős szerepe volt a 22 százalékkal, 215,9 milliárd forintra csökkentett működési költségeknek.

Az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 13,5 százalékkal lett nagyobb, mint tavaly az első félévben, így közel 54 milliárd forintot tett ki, ami új rekord a cég történetében.

A pénzügyi eredmény kisebb többletével együtt az adózott eredmény csaknem 3 százalékkal, 21,2 milliárd forintra nőtt.

A négy nagy üzletág közül az építőiparnál a működési költségek az árbevételnél nagyobb mértékben csökkentek, így sikerült 16 százalékkal magasabb üzemi profitot elérni. Az élelmiszeriparban ugyanakkor a kedvezőtlen nemzetközi és hazai folyamatok miatt nem lehetett a költségek növekedését az árakban érvényesíteni, ami jelentősen nehezítette a féléves gazdálkodást. Erős hat hónapot zárt az energetika: árbevétel, EBITDA és nettó eredmény soron is kedvező számokat könyveltek el, miután komoly költségcsökkentést hajtottak végre. A turizmus területén az újranyíló szállodák miatt egyszeri költségtételek is befolyásolták az első félévet, ugyanakkor nőtt az árbevétel, így pozitív eredményt értek el EBITDA- és nettóprofit-szinten is.

A közlemény idézte Lélfai Koppányt, a társaság vezérigazgatóját, aki kijelentette: az OPUS-csoport hosszú távú stabilitását jól mutatja a Scope Ratings minősítése is, amely az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kedvezően ítéli meg a cégcsoportot. A minősítő intézet a társaság kötvényeire BBB-, a társaságra pedig BB minősítést adott 2025-ben is, stabil kilátásokkal. Mindez azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által elvárt szintnél négy fokozattal magasabb besorolást kaptak az OPUS-kötvények – tette hozzá.