Milliárdos paksi közbeszerzést bukott Mészáros Lőrinc cége, mert nem vett fel határidőre egy szakembert

közbeszerzés;Paks;tender;paksi atomerőmű;Mészáros Lőrinc;Mészáros és Mészáros Kft.;

2025-09-30 11:41:00 CEST

Más cég nem is jelentkezett a kiégett fűtőelemek tárolására, így a tender eredménytelen lett. Mészároséknak azonban valószínűleg lesz lehetőségük kijavítani a hibát.

A korábbi 22 milliárdos megbízás után egyelőre nem kapott új szerződést a Mészáros és Mészáros Zrt. Pakson, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában, miután határidőre nem létesített munkaviszonyt egy bizonyos szakemberrel. A felcsúti milliárdos cége emiatt nem felelt meg a részvételi jelentkezés feltételeinek, így kizárták az eljárásból – írja az Átlátszó.

Az oknyomozó portál szerint más cég viszont nem is jelentkezett, így maga a tender is eredménytelen lett. A nyertes cég feladata lett volna az üzemelő nukleáris létesítmény bővítése egy ötkamrás, MVDS (Modular Dry Vault Storage) rendszerű, kiégett üzemanyag kazetták átmeneti tárolására alkalmas, technológiát kiszolgáló épülettel, továbbá a meglévő technológiai rendszerek átalakítása, bővítése, új nukleáris rendszerelemek gyártása, szerelés és az érintett rendszerek üzembe helyezése.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó társaság korábban is kapott megbízást a reaktorok kiégett fűtőelemeinek átmeneti tárolására. Annak a beruházásnak az ára (pótmunkákkal együtt) már nettó 22 milliárd forintnál jár, így feltételezhető, hogy a mostani tender is több milliárdos megbízást jelentett volna.

Mivel a Mészáros és Mészáros Zrt. nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, a részvételi jelentkezése érvénytelen lett. Új felhívást egyelőre nem tettek közzé az EKR-ben, de erre valószínűleg rövid időn belül sor kerül, vagyis Mészároséknak szinte biztosan lesz lehetőségük javítani – írja a lap.