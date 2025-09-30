Súlyos munkavédelmi mulasztásokat találtak a Woltnál, 60 milliós bírságot szabtak ki a cégre

munkavédelem;bírság;Nemzetgazdasági Minisztérium;ételfutár;Wolt;

A feltárt mulasztások a dolgozók egészségét és testi épségét közvetlenül veszélyeztetik.

A nemrégiben feltárt fogyasztóvédelmi jogsértések után az illetékes kormányhivatal ellenőrzése a munkavédelem terén is súlyos hiányosságokat talált a Wolt Services Magyarország Kft. több telephelyén. A vizsgálat eredményeként a hatóság több mint 60 millió forint bírságot szabott ki a cégre, és azonnali intézkedésekre kötelezte – tájékoztatott kedden a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Amint arról előzőleg beszámoltunk, a közelmúltban a tárca irányítása alatt működő Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai felügyeletével lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során több súlyos jogsértést állapítottak meg a Wolt cégcsoporthoz tartozó vállalkozások működésében. Az eljárások eredményeként összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal.

Budapest Főváros Kormányhivatalának hatósági ellenőrzése a munkavédelem terén is súlyos hiányosságokat talált a Wolt Services Magyarország Kft. több telephelyén. A feltárt mulasztások nem egyszerű szabálytalanságok: a dolgozók egészségét és testi épségét közvetlenül veszélyeztető, súlyos kockázatokat jelentettek. Az ellenőrök többek között a védőeszközök hiányát, a szakszerűtlenül rögzített anyagtároló polcrendszereket, a szigetelés nélküli villamosvezetékeket és a szabálytalan, veszélyes anyagtárolást is jegyzőkönyvezték.

A kormányhivatal felszólította a Woltot, hogy haladéktalanul szüntesse meg valamennyi telephelyén ezeket a szabálytalanságokat, és biztosítsa a munkavállalók biztonságos és egészséges munkakörnyezethez fűződő alapvető jogát. Ez magában foglalja az elsősegélynyújtás személyi feltételeinek biztosítását is, amely szintén nem felelt meg teljeskörűen a jogszabályi előírásoknak – olvasható az NGM közleményében.