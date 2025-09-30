Óbudán és Újbudán is lesz megemlékezés Göncz Árpád halálának tizedik évfordulójáról

megemlékezés;Újbuda;Óbuda;Göncz Árpád;

2025-09-30 22:06:00 CEST

A néhai köztársasági elnök halálának tizedik évfordulója alkalmából várják az emlékezőket.

Elsőként október 6-án hétfőn délelőtt 11 órakor Óbudán, Göncz Árpád egykori Bécsi út 88. szám alatti lakóházának emléktáblájánál, illetve a közeli Óbudai Egyetem parkban található mellszobránál tartanak rendezvényt Göncz Árpád (1922-2015) halálának tizedik évfordulója alkalmából. A Göncz Árpád Alapítvány, a Göncz család és Óbuda-Békásmegyer önkormányzata eseményén Kiss László (DK) polgármester mond beszédet.

Göncz Árpád a harmadik magyar köztársaság első elnöke, József Attila-díjas író, műfordító, az SZDSZ politikusaként lett közéleti szereplő a rendszerváltáskor, 1990-től 2000-ig töltötte be az államfői tisztséget. Az 1956-os forradalom után életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, de az 1963-as amnesztiával kiszabadulhatott a fogvatartásból.

Október 7-én Újbuda Önkormányzata szintén a Göncz Árpád Alapítvánnyal közösen a B32 Színházteremben (Budapest, Bartók Béla út 32.) 18.30-tól tart megemlékezést, amelyen kortárs írók friss, rövid művekkel idézik meg Göncz Árpád alakját, majd közös beszélgetésben elevenítik fel azt az embert, aki politikusként is hű maradt az emberségéhez. Ezen részt vesznek: Babarczy Eszter, Kemény Zsófi, Nádasdy Ádám Závada Pál és Darvasi László gondolatait Fullajtár Andrea tolmácsolja. A rendezvény háziasszonya Veiszer Alinda lesz, beszélgetőtársai pedig Rainer M. János, Iványi Gábor és az alkotó írók. Felhívták a figyelmet, hogy A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.