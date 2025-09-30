A néhai köztársasági elnök halálának tizedik évfordulója alkalmából várják az emlékezőket.
Az Óbudai Múzeumban rendezett tárlat november 17-én, vagyis Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulóján nyílt meg, de nemcsak a főváros születésnapjához köthető a dátum, hisz a múzeum idén lett ötven éves.
A péntek délutáni esemény a centenáriumi programsorozat záró ünnepsége volt.
Göncz Árpád beiktatásának évfordulóján az író-politikus Mérleg című darabját, a volt köztársasági elnök személyes hangvételű írását mutatták be.
A főpolgármester kiállítást nyitott meg az első szabadon választott köztársasági elnök emlékére, aki ma lenne százéves.
Hozzá hasonló népszerűséggel Magyarország egyetlen politikusa sem büszkélkedhetett. Ennek okát valószínűleg nem csak abban kell keresnünk, hogy mindkét ciklusában kiállt a liberális és demokratikus értékek mellett, hanem abban is, hogy a legmagasabb állami méltóság birtokosaként is meg tudott maradni a köz emberének.
A házelnök úgy véli, az egykori kommunista, majd fideszes Pozsgay jobban képviselte volna a nemzeti érdekeket Göncznél. Nem ez volt Kövér egyetlen erős mondata.
Az egykori köztársaságelnök, író, műfordító négy évvel ezelőtt halt meg.
Pénteken avatták fel Göncz Árpád író, műfordító, néhai köztársasági elnök szobrát a XIII. kerületben, a róla elnevezett városközpontban.
A városközpont névadójáról, a volt köztársasági elnökről folytatott méltatlan vitában nem kívánunk részt venni – így reagált kérdésünkre a XIII. kerületi önkormányzat. Hasonló véleményen van a Göncz Árpád Alapítvány kuratóriumi elnöke is.
Bayer Zsolt publicista az ECHO TV stúdiójában szembesült azzal, hogy a 3-as metró egyik megállóját Árpád hídról Göncz Árpád városközpontra keresztelik át.
A 3-as metró felújítása nemcsak az állomások megújulásával, hanem némelyek átnevezésével is jár - derül ki az m3felujitas.hu oldal információiból.
Pénteken avatják fel Göncz Árpád egykori köztársasági elnök mellszobrát az Óbudai Egyetem parkban.
A köztéri szobrot októberben, Göncz Árpád halálának második évfordulóján avatják, a Magyar Köztársaság néhai elnöke, Óbuda díszpolgára egykori Bécsi úti lakása közelében, az Óbudai Egyetem parkban - informál közleményében a Göncz Árpád Alapítvány.
A Demokratikus Koalíció bocsánatkérésre szólította fel Gulyás Gergelyt, miután a fideszes politikus azt mondta, Göncz Árpád egykori köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróságot is felelősség terheli azért, hogy a rendszerváltozás után nem lépett életbe az igazságtételi törvény.
Negatív értelemben vett súlyos történelmi felelőssége Göncz Árpád akkori köztársasági elnöknek és az Alkotmánybíróságnak, hogy az 1989-90-es rendszerváltás után nem léphetett hatályba az igazságtételi törvény – jelentette ki egy, a témában megrendezett tegnapi budapesti konferencián Gulyás Gergely, az Országgyűlés fideszes alelnöke, aki a hírek szerint Kósa Lajos utóda lehet a frakcióvezetői székben.
A szegedi angol fordító- és tolmácsképzést alapító Göncz Árpád néhai köztársasági elnökről nevezték el a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) két épülete közötti sétányt pénteken - közölte a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága.