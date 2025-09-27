Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy döntött, felbontja Ruszin-Szendi Romulusz tartalékosi szerződését

Magyar Honvédség;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Ruszin-Szendi Romulusz;

2025-09-27 11:22:00 CEST

A honvédelmi miniszter leszögezte, hogy az 1,3 millió forintos havi juttatását is felülvizsgáltatja.

Az emberek között fegyverrel járkáló Ruszin-Szendi Romulusz méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen, ezért tartalékosi szerződését felbontom - közölte a honvédelmi miniszter szombati Facebook-videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes, fegyverrel jár politikai gyűlésekre, amivel szabálysértést követ el. Megtámadott egy újságírót, ami pedig a garázdaság gyanúját kelti - tette hozzá.

A miniszter szerint Ruszin-Szendi Romulusz "méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen". Minden, a honvédséggel kapcsolatos témára "neurotikusan" reagál - fogalmazott a tárcavezető.

„Ruszin-Szendi Romulusz naponta több posztban támadja a kormányt, a Magyar Honvédséget, ezáltal folyamatosan megbontja a Magyar Honvédség egységét, aláássa a nemzet biztonságát, és ez veszélyt jelent a magyar emberekre.”

Indokolt, ezért döntött úgy, hogy felbontja a tartalékosi szerződését. Hozzátette, ez azt jelenti, hogy a hatálybalépést követően a rendfokozatát sem használhatja.

A miniszter kitért arra is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz havonta 1,3 millió forintot kap a magyar államtól a honvédelmi szolgálati juttatás formájában. Ez a juttatási forma szerinte azoknak a leszerelt katonáknak jár akik méltón képviselték és képviselik a Magyar Honvédséget és a Magyar Honvédség érdekeit, ezáltal a magyar emberek biztonságát.

"Ezért a mai nappal kezdeményezem a juttatása felülvizsgálatát is"

- jelentette ki a tárcavezető.

A volt vezérkari főnök a Facebookon reagált Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentésére.