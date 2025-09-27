Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy döntött, felbontja Ruszin-Szendi Romulusz tartalékosi szerződését

Az emberek között fegyverrel járkáló Ruszin-Szendi Romulusz méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen, ezért tartalékosi szerződését felbontom - közölte a honvédelmi miniszter szombati Facebook-videójában.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes, fegyverrel jár politikai gyűlésekre, amivel szabálysértést követ el. Megtámadott egy újságírót, ami pedig a garázdaság gyanúját kelti - tette hozzá.Ruszin-Szendi Romulusz ellökte magától a Mandiner riporterétRuszin-Szendi Romulusz: Rendőrök érkeztek az otthonomba, hogy lefoglalják az engedéllyel tartott fegyveremet
A miniszter szerint Ruszin-Szendi Romulusz "méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen". Minden, a honvédséggel kapcsolatos témára "neurotikusan" reagál - fogalmazott a tárcavezető.
„Ruszin-Szendi Romulusz naponta több posztban támadja a kormányt, a Magyar Honvédséget, ezáltal folyamatosan megbontja a Magyar Honvédség egységét, aláássa a nemzet biztonságát, és ez veszélyt jelent a magyar emberekre.”
Indokolt, ezért döntött úgy, hogy felbontja a tartalékosi szerződését. Hozzátette, ez azt jelenti, hogy a hatálybalépést követően a rendfokozatát sem használhatja.
A miniszter kitért arra is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz havonta 1,3 millió forintot kap a magyar államtól a honvédelmi szolgálati juttatás formájában. Ez a juttatási forma szerinte azoknak a leszerelt katonáknak jár akik méltón képviselték és képviselik a Magyar Honvédséget és a Magyar Honvédség érdekeit, ezáltal a magyar emberek biztonságát.
"Ezért a mai nappal kezdeményezem a juttatása felülvizsgálatát is"
- jelentette ki a tárcavezető.
A volt vezérkari főnök a Facebookon reagált Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentésére.
én legfeljebb a jelenlegi honvédelmi miniszter politikai jövőjére jelenthetek veszélyt, míg ők hazánk biztonságára.