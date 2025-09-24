Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Habony Árpád cégének is dolgozott korábban a brit hírszerzéssel kapcsolatba hozott Káncz Csaba

Habony Árpád;MI6;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

Annál az Adriatiq Islands Groupnál vezetett egy tanácsadói csapatot, amelynek az ügyvezetője 2010-ig Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Habony Árpád volt.

Jobboldali üzleti köröknek is dolgozott az MI6-szel összefüggésbe hozott Káncz Csaba – írja a 444.

Mint korábban megírtuk, az Igazságügyi Minisztérium szerdán nyilvánosságra hozott jelentése szerint a Privátbankár újságírójával kapcsolatban felmerült, hogy a brit hírszerzés, az MI6 munkáját támogatja. A dokumentumban azt is rögzítik, hogy 2012 és 2016 között utalások érkeztek bankszámlájára egy olyan vállalkozástól, amelyet a szigetország titkosszolgálatának korábbi munkatársai alapítottak.

A portál Káncz Csaba LinkedIn-profiljára hivatkozva arról számolt be, hogy miután már nem dolgozott a brit nagykövetségen, 2008 májusától az adriai befektetésekkel foglalkozó Adriatiq Islands Groupnál vezetett egy tanácsadói csapatot. A vállalat abban az időben Vitézy Tamás érdekeltségébe tartozott, aki Orbán Viktor családjával távoli rokoni kapcsolatban áll. Az Adriatiq Islands Group ügyvezetője 2010-ig Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Habony Árpád volt. Ezt követően Káncz a Magyar Pályázatkészítő Iroda (Mapi) Zrt. kormányzati kapcsolati igazgatói posztját látta el.

Az újságíró a Telexnek azt mondta, nem tudott arról, hogy a vállalat a brit hírszerzéshez köthető.