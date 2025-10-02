Leállt az amerikai szövetségi állam, tíz éven belül már harmadszor

Egyesült Államok;Donald Trump;Republikánus Párt;kormányzati leállás;

2025-10-02 10:15:00 CEST

Tíz éven belül harmadjára járt le a kongresszus által megszavazott szövetségi költségvetés hatálya, mindannyiszor Donald Trump elnökségei alatt. Egyik párt sem nyitott a kompromisszumra, amely a folytatáshoz kell.

Akár az Egyesült Államok szövetségi intézményeinek középtávú működése is veszélybe kerülhet a pislogó verseny miatt, amelyet a Trump-adminisztráció politikai gőzhengere és a tavalyi választási vereségük miatt még mindig sebeiket nyalogató Demokrata Párt között zajlik. A szerda éjfélkor lejáró költségvetési előirányzatokat tartalmazó törvény meghosszabbításáról benyújtott republikánus törvényjavaslat azért bukott el a szenátus előtt, mert a republikánus törvényjavaslat nem garantálta a rászorultak egészségügyi támogatását szolgáló Medicaid és az idősellátásért felelős Medicare juttatások meghosszabbítását. John Thune, a szenátus többségi republikánus frakcióvezetője szerint nyitottak lennének tárgyalni az egészségügy problémáiról, ám ettől nem tehetik függővé a kormányzat további működését. Chuck Schumer, a kisebbségi demokrata frakció vezetője a szenátusban mérsékelt, kompromisszumkereső politikusként ismert, ám a pártján belül erős nyomás nehezedik rá az egészségügyi juttatások meghosszabbításának elérésére.

A fennálló patthelyzetben a Trump-adminisztráció a demokratákra mutogat. Mike Johnson republikánus házelnök az X-en megosztott bejegyzésébe leírta, hogy a márciusihoz hasonló átmeneti költségvetési javaslatot küldte a szenátus elő, ám a demokraták a táboruk nyomásának engedelmeskedve nem szavazták azt meg. Ez Johnson szerint nem vezetői viselkedés, hanem gyávaság. J.D. Vance alelnök azzal vádolta meg a demokratákat, hogy túszként tartják fogja az államot az egészségügyi programokat kikényszerítése érdekében. Való igaz, a Biden-adminisztráció által kibővített egészségügyi juttatásokról rendelkező Affordable Care Act törvény lejártával több millió állampolgár számára jelentősen emelkednek majd az ilyen természetű költségek.

Donald Trump elnök az Ovális Irodában szintén nem ütött meg békülékeny hangot. A riportereknek elmondta, hogy a demokraták meg fogják bánni, hogy nem fogadták el a Republikánus Párt által benyújtott javaslatot. Csinálhatunk olyan dolgokat a leállás alatt, amelyek visszafordíthatatlanok, amelyek rosszak és visszafordíthatatlanok a részükről, nagy számú embert bocsáthatunk el, megszüntethetünk általuk kedvelt dolgokat, megszüntethetünk általuk kedvelt programokat, figyelmeztetett az elnök. Bár Trump szerdán találkozott a kongresszus két kisebbségi demokrata frakcióvezetőjével, Chuck Schumerrel és Hakeem Jeffrieszel, az egyeztetésük láthatóan nem vezetett eredményre.

A dolgozók elbocsátásra tett utalással pedig az elnök nem beszélt a levegőbe. Ross Vought, a személyzeti és szervezeti kérdésekben kiterjedt hatalomm rendelkező Menedzsment és Költségvetési Iroda vezetője már kész leépítési tervekkel készült a kormányzati leállásra. Egy múlt szerdán kiadott tájékoztató szerint a szövetségi hivataloknak fontolóra kell venniük a létszámleépítést azoknál a szövetségi programoknál, amelynek finanszírozása a kormányzati leállással megszűnik, más forrásból nem finanszírozhatóak, vagy nem állnak összhangban a Trump-adminisztráció prioritásaival. Az iránymutatás azért is radikálisabb a korábbiaknál, mert több esetben nem csak fizetési nélküli szabadságra küldenék a dolgozókat, hanem a pozícióikat is megszüntetnék. Ez további hullámokat vethet a szövetségi kormányon belül, amelynek személyi állományát már jelentősen megtépázták az egykor Elon Musk nevével fémjelzett Kormányzati Hatékonysági Hivatal (DOGE) tömeges leépítései.

Annyi bizonyos: az átmeneti költségvetés elfogadásáig körülbelül 750 ezer szövetségi dolgozót küldenek fizetés nélküli szabadságra, akik ez idő alatt ingyen sem végezhetik a munkájukat. Ilyen nem „nélkülözhetetlennek” ítélt szövetségi intézmények a Smithsonian múzeumok és országszerte a nemzeti parkok személyzetének adminisztratív munkatársai, a minisztériumok adminisztratív dolgozói, az engedélyeket kiadó szakmai állomány (környezetvédelmi vagy gyógyszer engedélyeztetés), a Munkaügyi Statisztikai Hivatal alkalmazottai, minisztériumi gazdasági elemzők és költségveti munkatársak, a NASA űrkutatási hivatal személyzetének jelentős része, valamint a kongresszusi könyvtár dolgozói.

Más szövetségi dolgozók munkáját a törvény elengedhetetlennek ítéli meg, így nekik továbbra is fel kell venniük a munkát, a fizetésüket pedig utólagosan kapják meg. Ők a légi forgalmi irányítók, a repülőtéri biztonsági személyzet, a hadsereg tagjai, a sürgősségi egészségügyi ellátásban dolgozók, a postai alkalmazottak, a hadsereg veteránjait ellátó szolgáltatást nyújtó személyek.

A Trump elnök által júliusban aláírt monstre törvénycsomag kiugróan magas összeget biztonsított a bevándorlási hivatal (ICE), a belbiztonsági minisztérium és a szövetségi határvédelem erőinek, így az illegális bevándorlók országszerte zajló letartóztatási akciójában nem fog fennakadást okozni a szövetségi kormány költségvetési leállása.