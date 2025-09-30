Legutoljára ilyen helyzet Donald Trump előző ciklusában fordult elő.
Határozati javaslatot készít az amerikai kongresszusi ellenzék, hogy megakadályozza a törvényhozás jóváhagyása nélküli elnöki költekezést.
Miközben Donald Trump amerikai elnök hétfőn este a texasi El Pasóban kampányolt a mexikói határon megépítendő fal mellett, Washingtonban a törvényhozás két pártja "elvi megállapodásra" jutott a kormányzati munka finanszírozásáról, és kevesebb mint 1,4 milliárd dollár megszavazásáról a határbiztonság erősítésére.
Biztonsági okokra hivatkozva nem küldi ki a meghívást Nancy Pelosi házelnök. A keddből így február 5 lett.
Az elmaradt fizetéseket még a héten utalják a dolgozóknak.
Donald Trump aláírja a kormányzat működéséhez három hétre elegendő költségvetést. Az elnök mindezt nem kötötte a falépítés azonnali finanszírozásához, de továbbra is ragaszkodik határfalhoz.
Az egyik legnagyobb New York-i, illetve a newarki és a philadelphiai nemzetközi repülőtereken is fennakadást okoz a személyzet hiánya. Az élet egyre több területén hoz zavart a 34 napja tartó állapot az USA-ban.
Trump kénytelen elhalasztani az Unió helyzetéről szóló beszédét. Újabb fizetési nap múlik el, és nem látni a részleges kormányzati leállás végét.
Washingtonban újra és újra ugyanazt a csatát vívják, mintha csak az Idétlen időkig (Groundhog Day) című film képsorait látnánk - hozott érzékletes, hollywoodi példát az elmúlt hetek politikai csatározására a CNN. Csakhogy az emlékezetes vígjáték főszereplője, Bill Murray, aki napról napra ugyanott találja magát, s minden reggel újból elindul a mormota - Punxsutawney Phil - tavaszi ébredéséről tudósítani, mindig egy kicsit bölcsebb lesz, okul az előző nap elkövetett hibáiból. Ám az amerikai politikacsinálók mintha semmit sem tanulnának az egymást követő költségvetési válságok tapasztalataiból.