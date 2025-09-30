Nyertesek és vesztesek Washingtonban

Washingtonban újra és újra ugyanazt a csatát vívják, mintha csak az Idétlen időkig (Groundhog Day) című film képsorait látnánk - hozott érzékletes, hollywoodi példát az elmúlt hetek politikai csatározására a CNN. Csakhogy az emlékezetes vígjáték főszereplője, Bill Murray, aki napról napra ugyanott találja magát, s minden reggel újból elindul a mormota - Punxsutawney Phil - tavaszi ébredéséről tudósítani, mindig egy kicsit bölcsebb lesz, okul az előző nap elkövetett hibáiból. Ám az amerikai politikacsinálók mintha semmit sem tanulnának az egymást követő költségvetési válságok tapasztalataiból.